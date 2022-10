Main round EK Futsal: Flames worden ook door Finland tureluurs getikt

Na de 14-0 tegen Spanje hebben de België nu ook met 9-0 verloren tegen Finland. Na iets meer dan 10 minuten stond het al 6-0 voor het gastland van deze Main Round. In het volgende halfuur konden de Futsal Flames, met Imke Courtois als aanvoerder, de schade nog wat beperken. Door deze tweede nederlaag op een rij is België nu al uitgeschakeld voor de Final Four, al was dat op voorhand al niet echt een realistische ambitie. Spanje won met 6-1 tegen Zweden en lijkt nu al nagenoeg zeker van de kwalificatie.

19 uur 52. Opnieuw bolwassing voor de Flames. Na de 14-0 tegen Spanje hebben de België nu ook met 9-0 verloren tegen Finland. Na iets meer dan 10 minuten stond het al 6-0 voor het gastland van deze Main Round. In het volgende halfuur konden de Futsal Flames, met Imke Courtois als aanvoerder, de schade nog wat beperken. Door deze tweede nederlaag op een rij is België nu al uitgeschakeld voor de Final Four, al was dat op voorhand al niet echt een realistische ambitie. Spanje won met 6-1 tegen Zweden en lijkt nu al nagenoeg zeker van de kwalificatie. .

clock 14:38

14 uur 38. Spanje geeft voetballes aan België. De Belgische futsaldames mogen hun EK-dromen na één wedstrijd in de 2e voorronde al opbergen. Tweevoudig Europees kampioen Spanje trakteerde Imke Courtois en co woensdagmiddag op een geweldige pandoering: 14-0. Spanje, dat in 2019 en 2022 de eerste 2 edities van het EK won, had geen kind aan een weerloos België en leidde bij de rust al met 8-0. Daar kwamen na de pauze nog 6 goals bij. Met Sotelo en Cordoba waren 2 speelsters goed voor een hattrick. Donderdag spelen de Futsal Flames hun 2e match. Dan is gastland Finland de tegenstander. De 3e en laatste poulematch is zaterdag tegen Zweden. Alleen de 4 groepswinnaars stoten door naar de Final 4. .