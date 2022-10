LIVESTREAM Giro-presentatie: krijgt Remco Evenepoel spek voor zijn bek?

clock 17:56 17 uur 56. Giro-voorstelling: rit 1 tot rit 12 van de Giro 2023. Giro-voorstelling: rit 1 tot rit 12 van de Giro 2023

Gast van de dag Alberto Contador kijkt uit naar de tijdrit op dag 1 en de rit op dag 7 naar Gran Sasso, de eerste klim van formaat.

Via Verde op dag 1. De eerste etappe is een tijdrit over een Via Verde langs de kust. Bij ons is dit beter bekend als een ravel, een tot fietspad omgebouwd treinspoor. Lengte van de tijdrit: 18,4 kilometer.

Start in de Abruzzen. Het startschot zal gegeven worden in de Abruzzen, een regio in het midden van Italië tegen de Adriatische kust. "Waarom zoveel geld uitgeven aan een Grande Partenza in het buitenland? Deze keer is het weer in eigen land te doen", klinkt het.

De Giro 2023 zal van start gaan op zaterdag 6 mei en eindigen op zondag 28 mei.

Volg Giro-presentatie bij Sporza. Maandag maakt Giro-organisator RCS het parcours van de Ronde van Italië 2023 bekend. De Giro zal volgend jaar van start gaan met een tijdrit van 18 kilometer langs de Adriatische kust, dat werd vorige maand al bekendgemaakt, net als de twee eerste ritten in lijn. Rit 7 zal een eerste aankomst bergop zijn, op de mythische Etna. De rest van het parcours wordt vandaag onthuld. Volgens de geruchtenmolen zouden er naast de openingstijdritten nog twee proeven tegen de chrono in het parcours zitten. Een duidelijk charmeoffensief richting wereldkampioen Remco Evenepoel. Vanaf 17.30 uur worden alle vragen beantwoord. Volg het op deze pagina met tekstupdates en via de livestream.

Vanaf 17.30 uur worden alle vragen beantwoord. Volg het op deze pagina met tekstupdates en via de livestream.



