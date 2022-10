Kangoeroes laat coryfeeën van het grote Racing Mechelen smullen van oplawaai tegen Giants

clock 23:20

23 uur 20. Nostalgie in de Winketkaai. Het duel tussen Mechelen en de Antwerp Giants was er eentje voor nostalgici. De thuisploeg had voor de wedstrijd de sterren van het grote Racing Mechelen uitgenodigd, die in de jaren 90 het mooie weer maakten in de Winketkaai. Zelfs de legendarische Amerikaan Bill Varner was voor de gelegenheid nog eens afgezakt naar Mechelen. In het gezelschap van voormalige ploegmakkers als Rik Samaey, Eric Struelens of Ronny Bayer zag Varner hoe de Antwerp Giants, een club die het stamnummer van Racing Mechelen overnam, van het kastje naar de muur gespeeld werd door de thuisploeg. Kangoeroes was heer en meester tegen een zwak Antwerp, dat vooral defensief enkele maatjes te klein was. Mechelen won uiteindelijk met 99-77 en kan zo terugblikken op een mooie week, waarin het ook Europees indruk maakte. .