Charleroi geeft Oostende pakje slaag, Limburg United blijft als enige ongeslagen in BNXT League

Op het veld van Charleroi heeft titelverdediger Oostende een flinke bolwassing gekregen. De kustploeg kon de schade beperken aan de rust tot 3 punten achterstand, maar in het 3e kwart stond Charleroi op het gaspedaal. Oostende stond 14 punten in het krijt en kwam dat in het laatste kwart niet meer te boven: 92-70. Leider Limburg United behield haar ongeslagen status tegen Brussels. De kloof was bij de rust al geslagen: 30-42. Eindstand: 71-79.

23 uur 20. Nostalgie in de Winketkaai. Het duel tussen Mechelen en de Antwerp Giants was er eentje voor nostalgici. De thuisploeg had voor de wedstrijd de sterren van het grote Racing Mechelen uitgenodigd, die in de jaren 90 het mooie weer maakten in de Winketkaai. Zelfs de legendarische Amerikaan Bill Varner was voor de gelegenheid nog eens afgezakt naar Mechelen. In het gezelschap van voormalige ploegmakkers als Rik Samaey, Eric Struelens of Ronny Bayer zag Varner hoe de Antwerp Giants, een club die het stamnummer van Racing Mechelen overnam, van het kastje naar de muur gespeeld werd door de thuisploeg. Kangoeroes was heer en meester tegen een zwak Antwerp, dat vooral defensief enkele maatjes te klein was. Mechelen won uiteindelijk met 99-77 en kan zo terugblikken op een mooie week, waarin het ook Europees indruk maakte. .