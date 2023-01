Buffon (bijna 45!) ziet bekerstunt op Inter door de vingers glippen met tweedeklasser Parma

clock 23:37

23 uur 37. Bijna een stunt voor Buffon en co. Tweedeklasser Parma is op een zucht van dé bekerstunt in de Coppa Italia van dit seizoen gestrand. Tot de 88e minuut leidde de club van doelman Gianluigi Buffon (op twee weken van zijn 45e verjaardag!) met 0-1, door een goal van Juric. Maar Lautaro Martinez bewees dat hij het ook zonder de geblesseerde Lukaku kan en in de verlengingen was het Acerbi die een moegestreden Parma de genadestoot gaf. Inter mag dus nog altijd dromen van een tweede bekerwinst op een rij. .