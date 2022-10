In Parijs verzamelen de beste voetballers en voetbalsters ter wereld voor de uitreiking van de Ballon d'Or. Hun voetbalplunje bleef wel thuis want voor de gelegenheid was iedereen netjes uitgedost. Kevin De Bruyne nam twee van zijn kinderen mee en ook Thibaut Courtois en Mishel Gerzig zagen er piekfijn uit. Bekijk wat kiekjes vanop de rode loper.