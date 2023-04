BEKIJK: Lukaku is bekerheld met late gelijkmaker, maar krijgt rood na reactie op "racistische gezangen"

clock 23:07 23 uur 07. Lukaku zorgt in slotminuut voor gelijkmaker, maar krijgt nog rood. Een ontknoping zoals u die maar zelden ziet. Juventus leek - na een doelpunt van Juan Cuadrado in de 83e minuut - op weg naar een 1-0-overwinning in de heenwedstrijd van de halve finale van de Italiaanse beker. Maar dat was buiten Romelu Lukaku gerekend. De Rode Duivel - die halverwege de tweede helft mocht invallen - zorgde in de slotfase voor een prangende ontknoping. Onze landgenoot nam zijn verantwoordelijkheid en schaarde zich in de 94e minuut achter een strafschop. Een koud kunstje voor de goalgetter, die de gelijkmaker links langs de doelman duwde. Bij zijn traditionele viering richtte onze landgenoot zich naar de thuisaanhang, die hem al de volledige wedstrijd uitgejouwd en negatief toegezongen had. De scheidsrechter gaf hem daarvoor een tweede gele kaart. Na het laatste fluitsignaal werden ook nog Cuadrado - de andere doelpuntenmaker - en Handanovic uitgesloten. Woensdag 26 april valt in Milaan de beslissing over het ticket voor de finale. . Lukaku zorgt in slotminuut voor gelijkmaker, maar krijgt nog rood Een ontknoping zoals u die maar zelden ziet. Juventus leek - na een doelpunt van Juan Cuadrado in de 83e minuut - op weg naar een 1-0-overwinning in de heenwedstrijd van de halve finale van de Italiaanse beker.

Maar dat was buiten Romelu Lukaku gerekend. De Rode Duivel - die halverwege de tweede helft mocht invallen - zorgde in de slotfase voor een prangende ontknoping. Onze landgenoot nam zijn verantwoordelijkheid en schaarde zich in de 94e minuut achter een strafschop. Een koud kunstje voor de goalgetter, die de gelijkmaker links langs de doelman duwde.



Bij zijn traditionele viering richtte onze landgenoot zich naar de thuisaanhang, die hem al de volledige wedstrijd uitgejouwd en negatief toegezongen had. De scheidsrechter gaf hem daarvoor een tweede gele kaart. Na het laatste fluitsignaal werden ook nog Cuadrado - de andere doelpuntenmaker - en Handanovic uitgesloten.

Woensdag 26 april valt in Milaan de beslissing over het ticket voor de finale.

Juventus wipt Lazio. Na enkele dramatische weken, met eerst de puntenaftrek en vervolgens de belabberde resultaten, klaart de hemel weer een beetje op voor Juventus. Het werd hierbij wel wat geholpen door Lazio-doelman Maximiano, die zijn interceptie glorieus miste, waardoor verdediger Bremer de enige goal in de match kon scoren. In de halve finale speelt Juventus de kraker tegen Inter. De andere halve finale gaat tussen Fiorentina en Cremonese.



In de halve finale speelt Juventus de kraker tegen Inter. De andere halve finale gaat tussen Fiorentina en Cremonese.

De rode lantaarn stunt, Dessers scoort. Niet Roma, wel Cremonese is halvefinalist in de Coppa Italia. De rode lantaarn in de Serie A won met 1-2 in een volgepakt Olimpico. Cyriel Dessers benutte op het halfuur een strafschop, maar bleef tijdens de rust in de kleedkamer. Dat was ook het vonnis voor liefst 4 Roma-spelers halfweg, een duidelijk statement van José Mourinho. Een owngoal maakte de opdracht voor Roma nog wat complexer, de 1-2 van Belotti diep in de extra tijd was slechts een doekje voor het bloeden. In de vorige ronde pakte Cremonese al de scalp van Napoli.

Romelu Lukaku heeft nog eens een basisplaats gekregen bij Inter en tegen Atalanta kon de Rode Duivel meer dan bij zijn vorige optredens overtuigen, ook al scoorde hij niet. Dat taakje was weggelegd voor Darmian, op aangeven van Lautaro Martinez. Lukaku werd na 71 minuten gewisseld.

Laatste in Serie A wint van de eerste. Na Milan is ook Napoli uitgeschakeld in de Italiaanse beker. De eerste in de Italiaanse competitie verloor in de 1/8e finales van de beker tegen de laatste in de Serie A, Cremonese. Cremonese is de ploeg van Cyriel Dessers, maar de Belg ontbrak door een blessure. Na 90 minuten stond het 2-2. Afena-Gyan maakte voor Cremonese de gelijkmaker in de 87e minuut. In de verlengingen kreeg Sernicola van Cremonese een tweede gele kaart, maar zelfs tegen tien kon Napoli geen derde keer scoren. Penalty's dus en daarin miste enkel Lobotka voor Napoli. Cremonese naar de kwartfinales.



In de verlengingen kreeg Sernicola van Cremonese een tweede gele kaart, maar zelfs tegen tien kon Napoli geen derde keer scoren. Penalty's dus en daarin miste enkel Lobotka voor Napoli. Cremonese naar de kwartfinales.



Basisspelers Vranckx, Saelemaekers en De Ketelaere meteen uitgebekerd. Een Belgisch getint Milan heeft zich in eigen huis laten verrassen door Torino (0-1). Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere stonden allemaal in de basis van Milan. Zij zagen hoe Adopo in de verlengingen het enige doelpunt van de avond maakte: een bal in de hoek. En dat met een man minder. Torino-speler Djidji was in de 70e minuut tegen een tweede gele kaart aangelopen. De Ketelaere speelde de wedstrijd uit. Saelemaekers werd vervangen in de 67e minuut, Vranckx in de 83e.

Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere stonden allemaal in de basis van Milan. Zij zagen hoe Adopo in de verlengingen het enige doelpunt van de avond maakte: een bal in de hoek.

En dat met een man minder. Torino-speler Djidji was in de 70e minuut tegen een tweede gele kaart aangelopen.

De Ketelaere speelde de wedstrijd uit. Saelemaekers werd vervangen in de 67e minuut, Vranckx in de 83e.

Bijna een stunt voor Buffon en co. Tweedeklasser Parma is op een zucht van dé bekerstunt in de Coppa Italia van dit seizoen gestrand. Tot de 88e minuut leidde de club van doelman Gianluigi Buffon (op twee weken van zijn 45e verjaardag!) met 0-1, door een goal van Juric. Maar Lautaro Martinez bewees dat hij het ook zonder de geblesseerde Lukaku kan en in de verlengingen was het Acerbi die een moegestreden Parma de genadestoot gaf. Inter mag dus nog altijd dromen van een tweede bekerwinst op een rij.



Maar Lautaro Martinez bewees dat hij het ook zonder de geblesseerde Lukaku kan en in de verlengingen was het Acerbi die een moegestreden Parma de genadestoot gaf. Inter mag dus nog altijd dromen van een tweede bekerwinst op een rij.