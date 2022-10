Wielertransfers: Sport Vlaanderen-Baloise staat Jens Reynders af aan Israel-Premier Tech

clock 12:39

12 uur 39. Reynders krijgt plek in klassiekers-kern van Israel-Premier Tech. Na 2 seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise heeft Jens Reynders zijn transfer hogerop te pakken. Onze 24-jarige landgenoot heeft een contract getekend voor 1 jaar bij Israel-Premier Tech. Reynders toonde zich dit jaar onder meer in Parijs-Roubaix, waar hij solo wegreed op de stenen. Maar een lekke band gooide (op 117 km van de streep) roet in het eten. "Jens komt in ons team voor de klassiekers", zegt sportief manager Rik Verbrugghe. "Hij zal in dienst van onze kopmannen rijden, maar zal ook meer verantwoordelijkheid krijgen in dat soort wedstrijden. In kleinere wedstrijden mag hij voor eigen rekening rijden." .