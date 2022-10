Wielertransfers: Mikkel Honoré verkast naar EF, ondanks lopend contract bij Quick Step

clock 17:21 17 uur 21. Gaviria verlaat UAE voor Movistar. Na 4 seizoenen bij UAE Team Emirates zoekt Fernando Gaviria volgend jaar andere oorden op. Movistar is zijn nieuwe bestemming. Gaviria leek 4 jaar geleden de nieuwe sprintkoning te worden met onder meer 2 etappezeges in de Tour de France. Maar de Colombiaan is helemaal van het voorplan verdwenen. Met slechts 3 zeges in de voorbije 2 jaar liep het verhaal van Gaviria, die meerdere keren geveld werd door een coronabesmetting, helemaal ten einde bij de ploeg van Tadej Pogacar. "Movistar is een nieuwe uitdaging voor mij. De ploeg gelooft in mij als sprinter en dat geeft me extra motivatie. Ik wil op zoek gaan naar mijn beste conditie om weer in zoveel mogelijk wedstrijden mee te strijden voor overwinningen", zegt Gaviria. . Gaviria verlaat UAE voor Movistar Na 4 seizoenen bij UAE Team Emirates zoekt Fernando Gaviria volgend jaar andere oorden op. Movistar is zijn nieuwe bestemming.



Gaviria leek 4 jaar geleden de nieuwe sprintkoning te worden met onder meer 2 etappezeges in de Tour de France. Maar de Colombiaan is helemaal van het voorplan verdwenen.



Met slechts 3 zeges in de voorbije 2 jaar liep het verhaal van Gaviria, die meerdere keren geveld werd door een coronabesmetting, helemaal ten einde bij de ploeg van Tadej Pogacar.



"Movistar is een nieuwe uitdaging voor mij. De ploeg gelooft in mij als sprinter en dat geeft me extra motivatie. Ik wil op zoek gaan naar mijn beste conditie om weer in zoveel mogelijk wedstrijden mee te strijden voor overwinningen", zegt Gaviria.

clock 17:19 17 uur 19.

clock 15:09 15 uur 09. Guerreiro ruilt EF voor Movistar. Met Ruben Guerreiro heeft Movistar de winnaar van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge aan boord gehaald. De 28-jarige Portugees verdedigde de voorbije 3 seizoenen de roze kleuren van EF Education-EasyPost. 2 jaar geleden won hij een etappe en de bergtrui in de Giro. Guerreiro had dit seizoen een hoofddoel gemaakt van de Tour. Maar na een handgemeen met Küng, een valpartij in Denemarken en ziekte moest de Portugees al na 8 etappes de strijd staken. Bij Movistar zette Guerreiro zijn krabbel onder een contract van 3 jaar. "Ik denk dat ik nu in mijn beste jaren kom", zegt de 28-jarige klimgeit. "Ik wil bij Movistar uitblinken in de grote rondes, de rittenkoersen van 1 week en de Ardennen-klassiekers. Hopelijk rijd ik een goed klassement in de Giro of de Vuelta, mijn 2 favoriete wedstrijden." . Guerreiro ruilt EF voor Movistar Met Ruben Guerreiro heeft Movistar de winnaar van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge aan boord gehaald.



De 28-jarige Portugees verdedigde de voorbije 3 seizoenen de roze kleuren van EF Education-EasyPost. 2 jaar geleden won hij een etappe en de bergtrui in de Giro.



Guerreiro had dit seizoen een hoofddoel gemaakt van de Tour. Maar na een handgemeen met Küng, een valpartij in Denemarken en ziekte moest de Portugees al na 8 etappes de strijd staken.



Bij Movistar zette Guerreiro zijn krabbel onder een contract van 3 jaar. "Ik denk dat ik nu in mijn beste jaren kom", zegt de 28-jarige klimgeit. "Ik wil bij Movistar uitblinken in de grote rondes, de rittenkoersen van 1 week en de Ardennen-klassiekers. Hopelijk rijd ik een goed klassement in de Giro of de Vuelta, mijn 2 favoriete wedstrijden."

clock 15:01 Movistar kondigt de transfer van Ventoux-winnaar Guerreiro aan. 15 uur 01. Movistar kondigt de transfer van Ventoux-winnaar Guerreiro aan

clock 10:48 10 uur 48. De Tier verlaat Alpecin-Deceuninck. Floris De Tier draagt volgend seizoen het shirt van Bingoal Pauwels Sauces WB. De 30-jarige Belg verlaat na 3 seizoenen Alpecin-Deceuninck. Daarvoor reed hij bij het Nederlandse Jumbo en Topsport Vlaanderen. In de voorbije Ronde van Spanje moest de Oost-Vlaming na 9 ritten de handdoek gooien met een zitvlakblessure. Intussen is die geheeld. "Ik ben aan mijn conditie blijven werken en kreeg inmiddels groen licht om weer op de fiets te kruipen", zegt hij. De Tier reed de voorbije jaren vooral in dienst van kopmannen als Mathieu van der Poel (bij Alpecin) en Wout van Aert en Primoz Roglic (bij Jumbo). In zijn nieuwe team wil hij ook zelf gaan oogsten "Ik zal mijn eigen kaarten mogen uitspelen, waardoor ik mijn erelijst zal kunnen verbeteren", zegt de renner, die nog geen profzege behaalde. "Ik ben uiteraard klaar om mijn ervaring door te geven aan de jongeren. Dit project motiveert mij." . De Tier verlaat Alpecin-Deceuninck Floris De Tier draagt volgend seizoen het shirt van Bingoal Pauwels Sauces WB. De 30-jarige Belg verlaat na 3 seizoenen Alpecin-Deceuninck. Daarvoor reed hij bij het Nederlandse Jumbo en Topsport Vlaanderen.



In de voorbije Ronde van Spanje moest de Oost-Vlaming na 9 ritten de handdoek gooien met een zitvlakblessure. Intussen is die geheeld. "Ik ben aan mijn conditie blijven werken en kreeg inmiddels groen licht om weer op de fiets te kruipen", zegt hij.



De Tier reed de voorbije jaren vooral in dienst van kopmannen als Mathieu van der Poel (bij Alpecin) en Wout van Aert en Primoz Roglic (bij Jumbo). In zijn nieuwe team wil hij ook zelf gaan oogsten



"Ik zal mijn eigen kaarten mogen uitspelen, waardoor ik mijn erelijst zal kunnen verbeteren", zegt de renner, die nog geen profzege behaalde. "Ik ben uiteraard klaar om mijn ervaring door te geven aan de jongeren. Dit project motiveert mij."

clock 10:48 10 uur 48.

clock 19-10-2022 19-10-2022.

clock 15:46 15 uur 46. David Dekker weg bij Jumbo-Visma. De Nederlander David Dekker stapt van Jumbo-Visma over naar Arkéa-Samsic. Hij wordt bij het Franse team ploeggenoot van onder meer Jenthe Biermans en Amaury Capiot. De 24-jarige sprinter, zoon van ex-prof Erik Dekker, behaalde nog geen profzege. Vorig jaar was hij er dicht bij in de UAE Tour (tweede in de eerste en vierde etappe) en de Nederlander haalde ook al het podium van Le Samyn (derde in 2020). . David Dekker weg bij Jumbo-Visma De Nederlander David Dekker stapt van Jumbo-Visma over naar Arkéa-Samsic. Hij wordt bij het Franse team ploeggenoot van onder meer Jenthe Biermans en Amaury Capiot.

De 24-jarige sprinter, zoon van ex-prof Erik Dekker, behaalde nog geen profzege. Vorig jaar was hij er dicht bij in de UAE Tour (tweede in de eerste en vierde etappe) en de Nederlander haalde ook al het podium van Le Samyn (derde in 2020).

clock 15:41 15 uur 41.

clock 12:39 12 uur 39. Reynders krijgt plek in klassiekers-kern van Israel-Premier Tech. Na 2 seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise heeft Jens Reynders zijn transfer hogerop te pakken. Onze 24-jarige landgenoot heeft een contract getekend voor 1 jaar bij Israel-Premier Tech. Reynders toonde zich dit jaar onder meer in Parijs-Roubaix, waar hij solo wegreed op de stenen. Maar een lekke band gooide (op 117 km van de streep) roet in het eten. "Jens komt in ons team voor de klassiekers", zegt sportief manager Rik Verbrugghe. "Hij zal in dienst van onze kopmannen rijden, maar zal ook meer verantwoordelijkheid krijgen in dat soort wedstrijden. In kleinere wedstrijden mag hij voor eigen rekening rijden." . Reynders krijgt plek in klassiekers-kern van Israel-Premier Tech Na 2 seizoenen bij Sport Vlaanderen-Baloise heeft Jens Reynders zijn transfer hogerop te pakken. Onze 24-jarige landgenoot heeft een contract getekend voor 1 jaar bij Israel-Premier Tech.



Reynders toonde zich dit jaar onder meer in Parijs-Roubaix, waar hij solo wegreed op de stenen. Maar een lekke band gooide (op 117 km van de streep) roet in het eten.



"Jens komt in ons team voor de klassiekers", zegt sportief manager Rik Verbrugghe. "Hij zal in dienst van onze kopmannen rijden, maar zal ook meer verantwoordelijkheid krijgen in dat soort wedstrijden. In kleinere wedstrijden mag hij voor eigen rekening rijden."

clock 12:34 12 uur 34.

clock 17-10-2022 17-10-2022.

clock 14:59 14 uur 59. Sjoerd Bax naar UAE. De Nederlander Sjoerd Bax heeft een nieuwe werkgever in het peloton. Hij komt de volgende twee seizoenen uit voor UAE Team Emirates. Bax is 26 en won recent nog voor het eerst een profkoers: de Coppa Agostoni. Hij wordt de eerste Nederlander op de loonlijst van UAE. "Ik ben heel blij", reageert hij. "Ik ben benieuwd hoeveel ik kan verbeteren met de steun van een wereldteam." Tot nu toe reed Bax voor Alpecin-Deceuninck maar daar liep zijn contract af. . Sjoerd Bax naar UAE De Nederlander Sjoerd Bax heeft een nieuwe werkgever in het peloton. Hij komt de volgende twee seizoenen uit voor UAE Team Emirates.

Bax is 26 en won recent nog voor het eerst een profkoers: de Coppa Agostoni. Hij wordt de eerste Nederlander op de loonlijst van UAE. "Ik ben heel blij", reageert hij. "Ik ben benieuwd hoeveel ik kan verbeteren met de steun van een wereldteam."

Tot nu toe reed Bax voor Alpecin-Deceuninck maar daar liep zijn contract af.