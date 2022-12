Wielertransfers: Intermarché-Wanty-Gobert vist Italiaan Bonifazio op

clock 13:51 13 uur 51. Intermarché-Wanty-Gobert vist Bonifazio op. Intermarché-Wanty-Gobert heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Niccolo Bonifazio. De 29-jarige sprinter maakt de overstap van het Franse TotalEnergies. Bonifazio won in zijn carrière al 21 profwedstrijden. Dit seizoen kon de Italiaan enkel een rit in de Route d'Occitanie bijschrijven. De voorgaande jaren trof hij raak in onder meer de GP Jef Scherens (2019 en 2021) en etappes in Parijs-Nice (2020), de Ronde van Polen (2016) en de Saudi Tour (2020). Hij behaalde ereplaatsen in Milaan-Sanremo (5e in 2015) en de Scheldeprijs (2e in 2020). Intermarché-Wanty-Gobert kondigt Bonifazio op sociale media aan als "een renner die extra ervaring brengt aan de sprinttrein". Met Biniam Girmay en Gerben Thijssen liggen er nog enkele snelle mannen onder contract bij het Waalse WorldTour-team. Bonifazio reed de voorbije 4 jaar voor TotalEnergies. Voordien was hij ook aan de slag bij Lampre-Merida (2014-2015), Trek-Segafredo (2016) en Bahrain-Merida (2017-2018). . Intermarché-Wanty-Gobert vist Bonifazio op Intermarché-Wanty-Gobert heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Niccolo Bonifazio. De 29-jarige sprinter maakt de overstap van het Franse TotalEnergies.



Bonifazio won in zijn carrière al 21 profwedstrijden. Dit seizoen kon de Italiaan enkel een rit in de Route d'Occitanie bijschrijven. De voorgaande jaren trof hij raak in onder meer de GP Jef Scherens (2019 en 2021) en etappes in Parijs-Nice (2020), de Ronde van Polen (2016) en de Saudi Tour (2020). Hij behaalde ereplaatsen in Milaan-Sanremo (5e in 2015) en de Scheldeprijs (2e in 2020).



Intermarché-Wanty-Gobert kondigt Bonifazio op sociale media aan als "een renner die extra ervaring brengt aan de sprinttrein". Met Biniam Girmay en Gerben Thijssen liggen er nog enkele snelle mannen onder contract bij het Waalse WorldTour-team.



Bonifazio reed de voorbije 4 jaar voor TotalEnergies. Voordien was hij ook aan de slag bij Lampre-Merida (2014-2015), Trek-Segafredo (2016) en Bahrain-Merida (2017-2018).

clock 13:51 13 uur 51.

clock 14-12-2022 14-12-2022.

clock 10:44 10 uur 44. Mozzato vervolledigt selectie van Arkea-Samsic. Na het opdoeken van B&B Hotels heeft Luca Mozzato snel een nieuwe werkgever gevonden. Arkéa-Samsic gooit de 24-jarige Italiaan een reddingsboei toe en daarmee heeft het Franse team zijn selectie voor 2023 compleet. Mozzato houdt van het eendaagswerk in Vlaanderen en beschikt ook over een snel eindschot. "Dit is een heel mooie kans na de onzekere weken door de situatie bij B&B", zegt Mozzato. "Ik wil bij Arkéa-Samsic graag mijn eerste profzege behalen, maar ik kan me natuurlijk ook wegcijferen voor andere sprinters binnen het team." Mozzato was bij B&B Hotels een grote puntenpakker met tal van ereplaatsen vorig seizoen: 2e in de Tro-Bro Léon, 2e in de Marcel Kint Classic, 3e in de Ronde van de Vendée, 4e in Isbergues, 4e in Koolskamp Koers, 5e in Parijs-Tours en 6e in de Tour-etappe naar Calais. . Mozzato vervolledigt selectie van Arkea-Samsic Na het opdoeken van B&B Hotels heeft Luca Mozzato snel een nieuwe werkgever gevonden. Arkéa-Samsic gooit de 24-jarige Italiaan een reddingsboei toe en daarmee heeft het Franse team zijn selectie voor 2023 compleet.



Mozzato houdt van het eendaagswerk in Vlaanderen en beschikt ook over een snel eindschot. "Dit is een heel mooie kans na de onzekere weken door de situatie bij B&B", zegt Mozzato.



"Ik wil bij Arkéa-Samsic graag mijn eerste profzege behalen, maar ik kan me natuurlijk ook wegcijferen voor andere sprinters binnen het team."



Mozzato was bij B&B Hotels een grote puntenpakker met tal van ereplaatsen vorig seizoen: 2e in de Tro-Bro Léon, 2e in de Marcel Kint Classic, 3e in de Ronde van de Vendée, 4e in Isbergues, 4e in Koolskamp Koers, 5e in Parijs-Tours en 6e in de Tour-etappe naar Calais.



clock 10:44 10 uur 44.

clock 12-12-2022 12-12-2022.

clock 16:35 16 uur 35. Arkéa-Samsic haalt Ponomar binnen. De Oekraïner Andrej Ponomar is de nieuweste aanwinst van Arkéa-Samsic. De 20-jarige Ponomar verdedigde de voorbije 2 seizoenen de kleuren van Drone Hopper-Androni Giocattoli, maar dat team moet volgend jaar een stapje terugzetten door financiële problemen. Ponomar is een toptalent. 3 jaar geleden werd hij Europees kampioen op de weg bij de junioren. De Oekraïner reed op zijn 18e de Giro uit en zat toen 3 keer in de lange vlucht. "Ik hoop dat ik vanaf volgend jaar wedstrijden kan winnen bij de profs. Geen WorldTour-wedstrijden, dat is nog te hoog gegrepen", zegt Ponomar, die zichzelf omschrijft als een klimmer-puncher-rouleur. "Ik ben goed op beklimmingen van 7 à 10 kilometer. Ik kan ook mijn plan trekken in het tijdrijden. Dat geeft opties voor rittenkoersen." . Arkéa-Samsic haalt Ponomar binnen De Oekraïner Andrej Ponomar is de nieuweste aanwinst van Arkéa-Samsic. De 20-jarige Ponomar verdedigde de voorbije 2 seizoenen de kleuren van Drone Hopper-Androni Giocattoli, maar dat team moet volgend jaar een stapje terugzetten door financiële problemen.



Ponomar is een toptalent. 3 jaar geleden werd hij Europees kampioen op de weg bij de junioren. De Oekraïner reed op zijn 18e de Giro uit en zat toen 3 keer in de lange vlucht.



"Ik hoop dat ik vanaf volgend jaar wedstrijden kan winnen bij de profs. Geen WorldTour-wedstrijden, dat is nog te hoog gegrepen", zegt Ponomar, die zichzelf omschrijft als een klimmer-puncher-rouleur.



"Ik ben goed op beklimmingen van 7 à 10 kilometer. Ik kan ook mijn plan trekken in het tijdrijden. Dat geeft opties voor rittenkoersen."

clock 16:32 16 uur 32.

clock 09-12-2022 09-12-2022.

clock 12:24 12 uur 24. Sinkeldam naar Alpecin-Deceuninck. Alpecin-Deceuninck heeft maandag de komst van Ramon Sinkeldam aangekondigd. De 33-jarige Nederlander maakt de overstap van Groupama-FDJ en ondertekende een contract voor 2 seizoenen bij het team van kopman Mathieu van der Poel. Alpecin-Deceuninck schuift volgend jaar door naar de WorldTour. Sinkeldam reed de voorbije 5 seizoenen in Franse loondienst. Hij leek lange tijd ook in Frankrijk te blijven. De sprintloods werd in verband gebracht met het Franse B&B Hotels van manager Jérôme Pineau. Die kreeg zijn financiering voor volgend jaar nog niet in orde. "Het klinkt misschien een beetje cliché, maar het is de waarheid: ik ben enorm blij met deze mogelijkheid", zegt Sinkeldam op de website van Alpecin-Deceuninck. "Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. Ik ben supergemotiveerd om deel uit te gaan maken van de Alpecin-Deceuninck-sprinttrein en om mijn ervaringen te gaan delen met de andere jongens." Sinkeldam, die Nederlands kampioen op de weg werd in 2017, zal bij Alpecin-Deceuninck de sprint moeten gaan aantrekken voor Jasper Philipsen. . Sinkeldam naar Alpecin-Deceuninck Alpecin-Deceuninck heeft maandag de komst van Ramon Sinkeldam aangekondigd. De 33-jarige Nederlander maakt de overstap van Groupama-FDJ en ondertekende een contract voor 2 seizoenen bij het team van kopman Mathieu van der Poel. Alpecin-Deceuninck schuift volgend jaar door naar de WorldTour.



Sinkeldam reed de voorbije 5 seizoenen in Franse loondienst. Hij leek lange tijd ook in Frankrijk te blijven. De sprintloods werd in verband gebracht met het Franse B&B Hotels van manager Jérôme Pineau. Die kreeg zijn financiering voor volgend jaar nog niet in orde.



"Het klinkt misschien een beetje cliché, maar het is de waarheid: ik ben enorm blij met deze mogelijkheid", zegt Sinkeldam op de website van Alpecin-Deceuninck.



"Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. Ik ben supergemotiveerd om deel uit te gaan maken van de Alpecin-Deceuninck-sprinttrein en om mijn ervaringen te gaan delen met de andere jongens."



Sinkeldam, die Nederlands kampioen op de weg werd in 2017, zal bij Alpecin-Deceuninck de sprint moeten gaan aantrekken voor Jasper Philipsen.



clock 12:23 12 uur 23.

clock 05-12-2022 05-12-2022.

clock 14:02 14 uur 02. Astana legt beloftekampioen langer vast. Yevgeniy Fedorov heeft een contractverlenging tot en met 2024 getekend bij Astana. De Kazach blijft zo nog wat langer bij het team dat hem zijn eerste profcontract aanbood. Fedorov zijn grootste succes kwam er afgelopen september op het WK in Wollongong. Daar reed hij naar de wereldtitel bij de beloften. . Astana legt beloftekampioen langer vast Yevgeniy Fedorov heeft een contractverlenging tot en met 2024 getekend bij Astana. De Kazach blijft zo nog wat langer bij het team dat hem zijn eerste profcontract aanbood.

Fedorov zijn grootste succes kwam er afgelopen september op het WK in Wollongong. Daar reed hij naar de wereldtitel bij de beloften.

clock 14:01 14 uur 01. wielrennen Astana houdt beloftewereldkampioen Fedorov tot eind 2024 in de ploeg

clock 25-11-2022 25-11-2022.

clock 11:48 11 uur 48. Twee nieuwe gezichten bij Lotto-Dstny. Lotto Soudal, vanaf 1 januari Lotto Dstny, heeft woensdag 2 versterkingen voor komend seizoen aangekondigd. De Duitser Johannes Adamietz ondertekende een contract voor 2 seizoenen, de Argentijn Eduardo Sepulveda zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor 1 seizoen. De 24-jarige Adamietz maakt komend seizoen zijn profdebuut. Hij komt over van het continentale team Saris Rouvy Sauerland en reed zich het voorbije seizoen in de kijker in de Ronde van Duitsland en Sibiu Tour. Sepulveda (31) maakt de overstap van het Italiaanse procontinentale team Drone Hopper-Androni Giocattoli. Eerder in zijn carrière reed hij ook 3 seizoenen voor Movistar. De Argentijn won in het voorbije seizoen nog een rit in de Ronde van Turkije . Twee nieuwe gezichten bij Lotto-Dstny Lotto Soudal, vanaf 1 januari Lotto Dstny, heeft woensdag 2 versterkingen voor komend seizoen aangekondigd. De Duitser Johannes Adamietz ondertekende een contract voor 2 seizoenen, de Argentijn Eduardo Sepulveda zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor 1 seizoen.



De 24-jarige Adamietz maakt komend seizoen zijn profdebuut. Hij komt over van het continentale team Saris Rouvy Sauerland en reed zich het voorbije seizoen in de kijker in de Ronde van Duitsland en Sibiu Tour.



Sepulveda (31) maakt de overstap van het Italiaanse procontinentale team Drone Hopper-Androni Giocattoli. Eerder in zijn carrière reed hij ook 3 seizoenen voor Movistar. De Argentijn won in het voorbije seizoen nog een rit in de Ronde van Turkije

clock 11:47 11 uur 47.

clock 23-11-2022 23-11-2022.

clock 10:51 10 uur 51. Astana versterkt selectie met BORA-sprinter Martin Laas. De Est Martin Laas stapt over van BORA-hansgrohe naar Astana. De 29-jarige sprinter tekent voor 1 jaar. Laas begon in 2022 met een tweede plaats in de openingsrit van de Saudi Tour achter Caleb Ewan. In de Baltic Chain Tour in eigen land mocht hij afgelopen zomer 2 keer juichen. In 2021 stond Laas op het podium van het Kampioenschap van Vlaanderen, traditioneel een spurterskoers. In Koolskamp eindigde hij derde na winnaar Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen. Laas won in 2021 ook een rit in de Arctic Race in Noorwegen en in de Ronde van Estland. In 2020 was hij 2 keer de beste in de Ronde van Slovakije. . Astana versterkt selectie met BORA-sprinter Martin Laas De Est Martin Laas stapt over van BORA-hansgrohe naar Astana. De 29-jarige sprinter tekent voor 1 jaar.



Laas begon in 2022 met een tweede plaats in de openingsrit van de Saudi Tour achter Caleb Ewan. In de Baltic Chain Tour in eigen land mocht hij afgelopen zomer 2 keer juichen.



In 2021 stond Laas op het podium van het Kampioenschap van Vlaanderen, traditioneel een spurterskoers. In Koolskamp eindigde hij derde na winnaar Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen.



Laas won in 2021 ook een rit in de Arctic Race in Noorwegen en in de Ronde van Estland. In 2020 was hij 2 keer de beste in de Ronde van Slovakije.

clock 19-11-2022 19-11-2022.

clock 18:45 18 uur 45. De Marchi brengt BikeExchange ervaring bij. De Australiërs van Team BikeExchange zijn actief op de transfermarkt. Na de komst van onder meer Zdenek Stybar, Eddie Dunbar en Lukas Pöstlberger is Alessandro De Marchi de nieuwste aanwinst. De 36-jarige Italiaan maakt de overstap van Israel-Premier Tech. "Een van mijn belangrijkste opdrachten is om de ploeg mijn ervaring bij te brengen", zegt De Marchi, die 3 van zijn 6 profzeges boekte in de Ronde van Spanje. . De Marchi brengt BikeExchange ervaring bij De Australiërs van Team BikeExchange zijn actief op de transfermarkt. Na de komst van onder meer Zdenek Stybar, Eddie Dunbar en Lukas Pöstlberger is Alessandro De Marchi de nieuwste aanwinst.



De 36-jarige Italiaan maakt de overstap van Israel-Premier Tech. "Een van mijn belangrijkste opdrachten is om de ploeg mijn ervaring bij te brengen", zegt De Marchi, die 3 van zijn 6 profzeges boekte in de Ronde van Spanje.

clock 12:50 12 uur 50. UAE strikt Vuelta-sensatie Jay Vine. De Australische renner Jay Vine verlaat Alpecin-Deceuninck en trekt naar UAE Team Emirates, waar hij voor twee seizoenen getekend heeft. Vine, 26, heeft in zijn prille carrière twee overwinningen op zijn naam staan, twee maal in de Ronde van Spanje dit seizoen, slechts zijn tweede Grand Tour in zijn carrière. Vine, ook bekend om zijn prestaties in e-sports, had nog een contract tot 2023 bij zijn Belgische ploeg. "We hadden hem graag langer gehouden, maar we respecteren zijn wens om eerder te vertrekken. Jay is het bewijs dat het Zwift Academy systeem werkt." . UAE strikt Vuelta-sensatie Jay Vine De Australische renner Jay Vine verlaat Alpecin-Deceuninck en trekt naar UAE Team Emirates, waar hij voor twee seizoenen getekend heeft. Vine, 26, heeft in zijn prille carrière twee overwinningen op zijn naam staan, twee maal in de Ronde van Spanje dit seizoen, slechts zijn tweede Grand Tour in zijn carrière.

Vine, ook bekend om zijn prestaties in e-sports, had nog een contract tot 2023 bij zijn Belgische ploeg. "We hadden hem graag langer gehouden, maar we respecteren zijn wens om eerder te vertrekken. Jay is het bewijs dat het Zwift Academy systeem werkt."

clock 03-11-2022 03-11-2022.

clock 13:10 13 uur 10. Team UAE strikt 30-jarige MyWhoosh-kampioen. De Nieuw-Zeelander Michael Vink verdedigt in 2023 de kleuren van UAE Team Emirates. De 30-jarige renner kwam op de radar van het team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar dankzij zijn prestaties op het virtuele platform MyWhoosh. Op deze in de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelde app viel Vink volgens het team op met zijn sterke uitslagen in allerhande competities. Hij werd daarop uitgenodigd voor meer testen, en dat leidde tot een contract. Voor hij zijn virtuele successen vierde, toonde Vink zich ook in het "echte" wielrennen. Zo won hij in 2012 de Nieuw-Zeelandse titel op de weg en werd hij drie jaar later nationaal tijdritkampioen. Hij reed al zijn hele carrière voor continentale teams. "Het wielrennen evolueert constant en nieuwe innovaties als Whoosh stellen ons in staat nieuwe renners te ontdekken. Enkele jaren geleden was dit ondenkbaar", reageert ploegbaas Mauro Gianetti. Vink, die ploegmaat wordt van Tim Wellens, zegt op zijn beurt "extreem dankbaar" te zijn voor de kans die hij krijgt. "Ik ga er volop van profiteren en kan niet wachten om te zien wat ik kan doen in het World Tour peloton." . Team UAE strikt 30-jarige MyWhoosh-kampioen De Nieuw-Zeelander Michael Vink verdedigt in 2023 de kleuren van UAE Team Emirates. De 30-jarige renner kwam op de radar van het team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar dankzij zijn prestaties op het virtuele platform MyWhoosh. Op deze in de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelde app viel Vink volgens het team op met zijn sterke uitslagen in allerhande competities. Hij werd daarop uitgenodigd voor meer testen, en dat leidde tot een contract. Voor hij zijn virtuele successen vierde, toonde Vink zich ook in het "echte" wielrennen. Zo won hij in 2012 de Nieuw-Zeelandse titel op de weg en werd hij drie jaar later nationaal tijdritkampioen. Hij reed al zijn hele carrière voor continentale teams. "Het wielrennen evolueert constant en nieuwe innovaties als Whoosh stellen ons in staat nieuwe renners te ontdekken. Enkele jaren geleden was dit ondenkbaar", reageert ploegbaas Mauro Gianetti. Vink, die ploegmaat wordt van Tim Wellens, zegt op zijn beurt "extreem dankbaar" te zijn voor de kans die hij krijgt. "Ik ga er volop van profiteren en kan niet wachten om te zien wat ik kan doen in het World Tour peloton."

clock 13:00 13 uur .

clock 31-10-2022 31-10-2022.

clock 17:06 Cofidis vervolledigt zijn selectie met Christophe Noppe. De Belg wisselt Arkéa-Samsic in voor de Franse WorldTour-ploeg. De Franse equipe is voltallig: Sander Armée en Kenneth Vanbilsen kunnen niet blijven. . 17 uur 06. Cofidis vervolledigt zijn selectie met Christophe Noppe. De Belg wisselt Arkéa-Samsic in voor de Franse WorldTour-ploeg. De Franse equipe is voltallig: Sander Armée en Kenneth Vanbilsen kunnen niet blijven.

clock 24-10-2022 24-10-2022.

clock 10:55 10 uur 55. Luis Leon Sanchez "komt thuis" bij Astana. Luis Léon Sanchez keert na een jaartje Bahrain-Victorious terug naar Astana. Sanchez kwam eerder van 2015 tot 2021 voor de Kazachse WorldTour-formatie uit. Hij ondertekende er een contract voor één seizoen. "Ik ben ongelooflijk blij terug te keren naar Astana, in feite mijn thuis", zegt de Spanjaard. "Het gevoel is heel goed. De motivatie is enorm." "Ik wil Aleksandr Vinokoerov en het hele management danken voor deze kans. Vorig jaar moesten we afscheid nemen, maar ik heb dit seizoen zo productief mogelijk ingevuld. Ik heb hard gewerkt, nieuwe ervaring opgedaan en geprobeerd me professioneel te verbeteren." Tijdens zijn vorige passage bij Astana won hij onder meer etappes in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland. Hij won de Ronde van Murcia 2 keer en werd Spaans kampioen op de weg. Sanchez zegevierde ook in de wegrit op de Europese Spelen in Bakoe. Het voorbije jaar reed hij voor Bahrain naar een 13 plaats in de eindstand van de Tour. In de Vuelta werd hij 16e. Eerder in zijn carrière reed Sanchez voor Liberty Seguros, Caisse d'Epargne, Rabobank en Caja Rural. Op zijn palmares prijken onder meer nog 4 etappezeges in de Tour, 2 overwinningen in de Clasica San Sebastian, 4 Spaanse titels in het tijdrijden en de eindzege in Parijs-Nice. . Luis Leon Sanchez "komt thuis" bij Astana Luis Léon Sanchez keert na een jaartje Bahrain-Victorious terug naar Astana. Sanchez kwam eerder van 2015 tot 2021 voor de Kazachse WorldTour-formatie uit. Hij ondertekende er een contract voor één seizoen.

"Ik ben ongelooflijk blij terug te keren naar Astana, in feite mijn thuis", zegt de Spanjaard. "Het gevoel is heel goed. De motivatie is enorm."



"Ik wil Aleksandr Vinokoerov en het hele management danken voor deze kans. Vorig jaar moesten we afscheid nemen, maar ik heb dit seizoen zo productief mogelijk ingevuld. Ik heb hard gewerkt, nieuwe ervaring opgedaan en geprobeerd me professioneel te verbeteren."



Tijdens zijn vorige passage bij Astana won hij onder meer etappes in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland. Hij won de Ronde van Murcia 2 keer en werd Spaans kampioen op de weg. Sanchez zegevierde ook in de wegrit op de Europese Spelen in Bakoe.



Het voorbije jaar reed hij voor Bahrain naar een 13 plaats in de eindstand van de Tour. In de Vuelta werd hij 16e.



Eerder in zijn carrière reed Sanchez voor Liberty Seguros, Caisse d'Epargne, Rabobank en Caja Rural. Op zijn palmares prijken onder meer nog 4 etappezeges in de Tour, 2 overwinningen in de Clasica San Sebastian, 4 Spaanse titels in het tijdrijden en de eindzege in Parijs-Nice.

clock 10:54 10 uur 54.