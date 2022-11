Wielertransfers: Astana legt beloftewereldkampioen Yevgeniy Fedorov langer vast

clock 14:02 14 uur 02. Astana legt beloftekampioen langer vast. Yevgeniy Fedorov heeft een contractverlenging tot en met 2024 getekend bij Astana. De Kazach blijft zo nog wat langer bij het team dat hem zijn eerste profcontract aanbood. Fedorov zijn grootste succes kwam er afgelopen september op het WK in Wollongong. Daar reed hij naar de wereldtitel bij de beloften. . Astana legt beloftekampioen langer vast Yevgeniy Fedorov heeft een contractverlenging tot en met 2024 getekend bij Astana. De Kazach blijft zo nog wat langer bij het team dat hem zijn eerste profcontract aanbood.

clock 14:01 14 uur 01. wielrennen Astana houdt beloftewereldkampioen Fedorov tot eind 2024 in de ploeg

clock 25-11-2022 25-11-2022.

clock 11:48 11 uur 48. Twee nieuwe gezichten bij Lotto-Dstny. Lotto Soudal, vanaf 1 januari Lotto Dstny, heeft woensdag 2 versterkingen voor komend seizoen aangekondigd. De Duitser Johannes Adamietz ondertekende een contract voor 2 seizoenen, de Argentijn Eduardo Sepulveda zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor 1 seizoen. De 24-jarige Adamietz maakt komend seizoen zijn profdebuut. Hij komt over van het continentale team Saris Rouvy Sauerland en reed zich het voorbije seizoen in de kijker in de Ronde van Duitsland en Sibiu Tour. Sepulveda (31) maakt de overstap van het Italiaanse procontinentale team Drone Hopper-Androni Giocattoli. Eerder in zijn carrière reed hij ook 3 seizoenen voor Movistar. De Argentijn won in het voorbije seizoen nog een rit in de Ronde van Turkije



clock 23-11-2022 23-11-2022.

clock 10:51 10 uur 51. Astana versterkt selectie met BORA-sprinter Martin Laas. De Est Martin Laas stapt over van BORA-hansgrohe naar Astana. De 29-jarige sprinter tekent voor 1 jaar. Laas begon in 2022 met een tweede plaats in de openingsrit van de Saudi Tour achter Caleb Ewan. In de Baltic Chain Tour in eigen land mocht hij afgelopen zomer 2 keer juichen. In 2021 stond Laas op het podium van het Kampioenschap van Vlaanderen, traditioneel een spurterskoers. In Koolskamp eindigde hij derde na winnaar Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen. Laas won in 2021 ook een rit in de Arctic Race in Noorwegen en in de Ronde van Estland. In 2020 was hij 2 keer de beste in de Ronde van Slovakije.



clock 19-11-2022 19-11-2022.

clock 18:45 18 uur 45. De Marchi brengt BikeExchange ervaring bij. De Australiërs van Team BikeExchange zijn actief op de transfermarkt. Na de komst van onder meer Zdenek Stybar, Eddie Dunbar en Lukas Pöstlberger is Alessandro De Marchi de nieuwste aanwinst. De 36-jarige Italiaan maakt de overstap van Israel-Premier Tech. "Een van mijn belangrijkste opdrachten is om de ploeg mijn ervaring bij te brengen", zegt De Marchi, die 3 van zijn 6 profzeges boekte in de Ronde van Spanje.



clock 12:50 12 uur 50. UAE strikt Vuelta-sensatie Jay Vine. De Australische renner Jay Vine verlaat Alpecin-Deceuninck en trekt naar UAE Team Emirates, waar hij voor twee seizoenen getekend heeft. Vine, 26, heeft in zijn prille carrière twee overwinningen op zijn naam staan, twee maal in de Ronde van Spanje dit seizoen, slechts zijn tweede Grand Tour in zijn carrière. Vine, ook bekend om zijn prestaties in e-sports, had nog een contract tot 2023 bij zijn Belgische ploeg. "We hadden hem graag langer gehouden, maar we respecteren zijn wens om eerder te vertrekken. Jay is het bewijs dat het Zwift Academy systeem werkt."

clock 03-11-2022 03-11-2022.

clock 13:10 13 uur 10. Team UAE strikt 30-jarige MyWhoosh-kampioen. De Nieuw-Zeelander Michael Vink verdedigt in 2023 de kleuren van UAE Team Emirates. De 30-jarige renner kwam op de radar van het team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar dankzij zijn prestaties op het virtuele platform MyWhoosh. Op deze in de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelde app viel Vink volgens het team op met zijn sterke uitslagen in allerhande competities. Hij werd daarop uitgenodigd voor meer testen, en dat leidde tot een contract. Voor hij zijn virtuele successen vierde, toonde Vink zich ook in het "echte" wielrennen. Zo won hij in 2012 de Nieuw-Zeelandse titel op de weg en werd hij drie jaar later nationaal tijdritkampioen. Hij reed al zijn hele carrière voor continentale teams. "Het wielrennen evolueert constant en nieuwe innovaties als Whoosh stellen ons in staat nieuwe renners te ontdekken. Enkele jaren geleden was dit ondenkbaar", reageert ploegbaas Mauro Gianetti. Vink, die ploegmaat wordt van Tim Wellens, zegt op zijn beurt "extreem dankbaar" te zijn voor de kans die hij krijgt. "Ik ga er volop van profiteren en kan niet wachten om te zien wat ik kan doen in het World Tour peloton." . Team UAE strikt 30-jarige MyWhoosh-kampioen De Nieuw-Zeelander Michael Vink verdedigt in 2023 de kleuren van UAE Team Emirates. De 30-jarige renner kwam op de radar van het team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar dankzij zijn prestaties op het virtuele platform MyWhoosh. Op deze in de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelde app viel Vink volgens het team op met zijn sterke uitslagen in allerhande competities. Hij werd daarop uitgenodigd voor meer testen, en dat leidde tot een contract. Voor hij zijn virtuele successen vierde, toonde Vink zich ook in het "echte" wielrennen. Zo won hij in 2012 de Nieuw-Zeelandse titel op de weg en werd hij drie jaar later nationaal tijdritkampioen. Hij reed al zijn hele carrière voor continentale teams. "Het wielrennen evolueert constant en nieuwe innovaties als Whoosh stellen ons in staat nieuwe renners te ontdekken. Enkele jaren geleden was dit ondenkbaar", reageert ploegbaas Mauro Gianetti. Vink, die ploegmaat wordt van Tim Wellens, zegt op zijn beurt "extreem dankbaar" te zijn voor de kans die hij krijgt. "Ik ga er volop van profiteren en kan niet wachten om te zien wat ik kan doen in het World Tour peloton."

clock 31-10-2022 31-10-2022.

clock 17:06 Cofidis vervolledigt zijn selectie met Christophe Noppe. De Belg wisselt Arkéa-Samsic in voor de Franse WorldTour-ploeg. De Franse equipe is voltallig: Sander Armée en Kenneth Vanbilsen kunnen niet blijven. . 17 uur 06. Cofidis vervolledigt zijn selectie met Christophe Noppe. De Belg wisselt Arkéa-Samsic in voor de Franse WorldTour-ploeg. De Franse equipe is voltallig: Sander Armée en Kenneth Vanbilsen kunnen niet blijven.

clock 24-10-2022 24-10-2022.

clock 10:55 10 uur 55. Luis Leon Sanchez "komt thuis" bij Astana. Luis Léon Sanchez keert na een jaartje Bahrain-Victorious terug naar Astana. Sanchez kwam eerder van 2015 tot 2021 voor de Kazachse WorldTour-formatie uit. Hij ondertekende er een contract voor één seizoen. "Ik ben ongelooflijk blij terug te keren naar Astana, in feite mijn thuis", zegt de Spanjaard. "Het gevoel is heel goed. De motivatie is enorm." "Ik wil Aleksandr Vinokoerov en het hele management danken voor deze kans. Vorig jaar moesten we afscheid nemen, maar ik heb dit seizoen zo productief mogelijk ingevuld. Ik heb hard gewerkt, nieuwe ervaring opgedaan en geprobeerd me professioneel te verbeteren." Tijdens zijn vorige passage bij Astana won hij onder meer etappes in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland. Hij won de Ronde van Murcia 2 keer en werd Spaans kampioen op de weg. Sanchez zegevierde ook in de wegrit op de Europese Spelen in Bakoe. Het voorbije jaar reed hij voor Bahrain naar een 13 plaats in de eindstand van de Tour. In de Vuelta werd hij 16e. Eerder in zijn carrière reed Sanchez voor Liberty Seguros, Caisse d'Epargne, Rabobank en Caja Rural. Op zijn palmares prijken onder meer nog 4 etappezeges in de Tour, 2 overwinningen in de Clasica San Sebastian, 4 Spaanse titels in het tijdrijden en de eindzege in Parijs-Nice.

clock 21-10-2022 21-10-2022.

clock 16:27 16 uur 27. Mikkel Honoré breekt met Quick Step, EF is toevluchtsoord. Quick-Step Alpha Vinyl neemt na vier jaar afscheid van Mikkel Honoré. De 25-jarige Deen had nog een contract voor een jaar bij de Wolfpack, maar dat werd ontbonden. Hij maakt de overstap naar EF Education-EasyPost. Dat maakten beide ploegen vandaag synchroon bekend. Mikkel Honoré maakte in 2019 zijn profdebuut bij het toenmalige Deceuninck-Quick Step. Hij veroverde sindsdien twee profzeges. Zo won hij vorig jaar een etappe in de Ronde van het Baskenland en eentje tijdens de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali. "Ik kijk er enorm naar uit", vertelde Honoré in een eerste reactie. "Het is een nieuwe start en een nieuw hoofdstuk voor mij. Ik kan niet wachten om alle renners, stafleden en mensen van het management te leren kennen." "Ik kan op bijna elk terrein ingezet worden", ging hij verder. "En hopelijk kan ik een goede sfeer in de groep brengen. Ik hou van koersen en vooral van aanvallen. Daarom kijk ik uit naar alle kansen die ik zal krijgen bij EF. We zullen volgend seizoen een heel goed team hebben." Bij EF Education-EasyPost wordt Honoré volgend seizoen ploeggenoot van onze landgenoot Jens Keukeleire.

clock 20-10-2022 20-10-2022.

clock 17:21 17 uur 21. Gaviria verlaat UAE voor Movistar. Na 4 seizoenen bij UAE Team Emirates zoekt Fernando Gaviria volgend jaar andere oorden op. Movistar is zijn nieuwe bestemming. Gaviria leek 4 jaar geleden de nieuwe sprintkoning te worden met onder meer 2 etappezeges in de Tour de France. Maar de Colombiaan is helemaal van het voorplan verdwenen. Met slechts 3 zeges in de voorbije 2 jaar liep het verhaal van Gaviria, die meerdere keren geveld werd door een coronabesmetting, helemaal ten einde bij de ploeg van Tadej Pogacar. "Movistar is een nieuwe uitdaging voor mij. De ploeg gelooft in mij als sprinter en dat geeft me extra motivatie. Ik wil op zoek gaan naar mijn beste conditie om weer in zoveel mogelijk wedstrijden mee te strijden voor overwinningen", zegt Gaviria.



clock 15:09 15 uur 09. Guerreiro ruilt EF voor Movistar. Met Ruben Guerreiro heeft Movistar de winnaar van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge aan boord gehaald. De 28-jarige Portugees verdedigde de voorbije 3 seizoenen de roze kleuren van EF Education-EasyPost. 2 jaar geleden won hij een etappe en de bergtrui in de Giro. Guerreiro had dit seizoen een hoofddoel gemaakt van de Tour. Maar na een handgemeen met Küng, een valpartij in Denemarken en ziekte moest de Portugees al na 8 etappes de strijd staken. Bij Movistar zette Guerreiro zijn krabbel onder een contract van 3 jaar. "Ik denk dat ik nu in mijn beste jaren kom", zegt de 28-jarige klimgeit. "Ik wil bij Movistar uitblinken in de grote rondes, de rittenkoersen van 1 week en de Ardennen-klassiekers. Hopelijk rijd ik een goed klassement in de Giro of de Vuelta, mijn 2 favoriete wedstrijden."



clock 15:01 Movistar kondigt de transfer van Ventoux-winnaar Guerreiro aan. 15 uur 01. Movistar kondigt de transfer van Ventoux-winnaar Guerreiro aan

clock 10:48 10 uur 48. De Tier verlaat Alpecin-Deceuninck. Floris De Tier draagt volgend seizoen het shirt van Bingoal Pauwels Sauces WB. De 30-jarige Belg verlaat na 3 seizoenen Alpecin-Deceuninck. Daarvoor reed hij bij het Nederlandse Jumbo en Topsport Vlaanderen. In de voorbije Ronde van Spanje moest de Oost-Vlaming na 9 ritten de handdoek gooien met een zitvlakblessure. Intussen is die geheeld. "Ik ben aan mijn conditie blijven werken en kreeg inmiddels groen licht om weer op de fiets te kruipen", zegt hij. De Tier reed de voorbije jaren vooral in dienst van kopmannen als Mathieu van der Poel (bij Alpecin) en Wout van Aert en Primoz Roglic (bij Jumbo). In zijn nieuwe team wil hij ook zelf gaan oogsten "Ik zal mijn eigen kaarten mogen uitspelen, waardoor ik mijn erelijst zal kunnen verbeteren", zegt de renner, die nog geen profzege behaalde. "Ik ben uiteraard klaar om mijn ervaring door te geven aan de jongeren. Dit project motiveert mij."



clock 19-10-2022 19-10-2022.