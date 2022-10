Segaert snelt weer naar winst in Chrono des Nations, Küng wint bij profs

Vorig jaar was Segaert de snelste junior in de gerenommeerde tijdrit in Frankrijk. En onze landgenoot zijn naam dit jaar weer op de erelijst gezet. Nu reed hij mee bij de beloften in de Vendée.

Segaert was na 27 kilometer tegen de klok duidelijk sneller dan de rest. De Europese kampioen kwam 42 seconden sneller binnen dan wereldkampioen Søren Waerenskjold.

"Ik was gemotiveerd om in mijn laatste race van het seizoen nog eens te schitteren in mijn Europese trui. Ik wou er een spannende strijd van maken tegen de wereldkampioen. Ik had niet verwacht dat ik uiteindelijk 42 seconden sneller zou zijn", vertelde een gelukkige Segaert.