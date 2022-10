Marc Hirschi laat trosje Italianen achter zich in Veneto Classic

Het is nog maar de tweede editie van deze Italiaanse koers over een heuvelachtig parcours. UAE was de bedrijvigste ploeg onderweg en werd daar uiteindelijk ook voor beloond door Marc Hirschi.

Nadat een groepje vroege vogels werd ingerekend onder impuls van de ploeg uit de Emiraten was het Davide Formolo die het initiatief nam. Hij forceerde een eerste keer de afscheiding op de beklimming van La Tisa, een kasseiklimmetje. Onder anderen Florian Vermeersch en Marc Hirschi sprongen met hem mee.

De groep vluchters dikte opnieuw aan, maar Formolo en Hirschi raakten daar opnieuw uit weg, samen met Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck). In de laatste afdaling reed Hirschi dan alleen weg en hij hield zijn inspanning vol tot aan de finish.

Formolo klom mee op het podium met zijn ploegmaat.