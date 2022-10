Feyenoord-aanvoerder Kökçü weigert regenboogkapiteinsband: "Religieuze overwegingen"

Het betaald voetbal in Nederland staat dit weekend in het teken van LGBTQ+ -acceptatie. Voor de kapiteins van de clubs was er een speciale aanvoerdersband in de regenboogkleuren, maar Orkun Kökçu weigerde om die te dragen.

"Ik heb besloten de regenboogaanvoerdersband van deze speelronde niet te dragen. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur", zegt de middenvelder op de website van Feyenoord.

"Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te steunen. Daarom voel ik me er niet comfortabel bij om deze aanvoerdersband te dragen."

"Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier teleurgesteld over zijn. Dat is absoluut niet mijn bedoeling, al besef ik dat ik dat gevoel met deze woorden wellicht niet direct weg zal kunnen nemen. Maar Ik hoop dat m’n keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd."

Gernot Trauner nam in de wedstrijd bij AZ (1-3) de aanvoerdersband over van Kökçü.