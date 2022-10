Servië verlengt zijn heerschappij op WK volleybal voor vrouwen

Was eindelijk de dag gekomen dat de Braziliaanse vrouwen de wereldtitel volleybal konden veroveren? In de halve finales hadden ze afgerekend met topfavoriet Italië, maar in de finale konden ze op cruciale momenten hun zenuwen niet de baas.

Brazilië bouwde in set 1 en 2 telkens een kleine kloof uit, maar botste daarna op het indrukwekkende Servische blok. En in money time stond de Servische sterspeelster Boskovic op.

Zo won titelverdediger Servië de eerste twee sets en in de derde set gingen de Braziliaanse kopjes naar beneden. De derde set werd een triomftocht voor Servië, dat in de kwartfinales door het oog van de naald kroop tegen Polen.

Voor Brazilië is het na 1994, 2006 en 2010 de vierde keer dat het de finale verliest. Servië bevestigt dat het een grootmacht is in het volleybal met zijn tweede wereldtitel na die van vier jaar geleden in Japan.