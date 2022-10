Ronaldo volgt therapie om mentale problemen de baas te kunnen: "Onze generatie werd voor de leeuwen gegooid"

In een nog te verschijnen documentaire van het sportentertainmentbedrijf DAZN heeft de Braziliaan het openlijk over zijn mentale problemen in een gesprek met zijn voormalige ploegmaat Roberto Carlos.



En ook in het Spaanse blad Marca gaat de gewezen topspits het onderwerp niet uit de weg. "Vandaag ben ik in therapie. Dat is al 2,5 jaar zo en ik voel mij nu veel beter dan vroeger", bevestigt de Wereldvoetballer van 1996, 1997 en 2002.



"Maar ik kwam dan ook uit een generatie waarin je voor de leeuwen werd gegooid en je maar je best moest doen."



"Als ik daar nu op terugkijk, dan werden wij blootgesteld aan een enorme mentale druk, zonder dat iemand ons daarop had voorbereid."



"Het was ook het begin van het internettijdperk, met informatie die zich razendsnel verspreidde. Op dat moment was niemand bezig met de mentale gezondheid van spelers."