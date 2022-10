Oshin Derieuw wint op Gents Boksgala: "Wil weten wat ik waard ben tegen top 3 van wereld"

Vlot puntengewin

Derieuw was een van de uithangborden van de 28e editie van het Gents Boksgala in de Topsporthal Vlaanderen. Ze kreeg eind september voor het tweede jaar op een rij de Gouden Handschoen, die de beste Belgische boksster van het jaar beloont. Vorig jaar was ze Europees kampioene, in april dit jaar voegde ze de intercontinentale IBO-titel aan haar palmares toe. Ze kampte gisteren haar 17e profkamp en is nog altijd ongeslagen. Het klasseverschil tussen Oshin "The Machine" Derieuw en de Poolse, die met 72 kampen bakken ervaring telt, was groot. "Ik kon het een beetje zien als een training", reageerde Derieuw achteraf. "Ik heb veel nieuwe dingen kunnen uitproberen. Het is leuk om zo in de ring te kunnen staan en vanaf de derde ronde te kunnen beginnen "dansen", zoals wij dat noemen."

"Wil weten waar ik sta tegen top 3 van de wereld"

17 op 17 is de profbalans van Derieuw. Daarbij zitten ook verschillende Europese en wereldtitels, maar niet in de belangrijkste sportbonden. Om die kampen te mogen vechten heb je connecties nodig. Daar zet het team van Derieuw nu volop op in.





"Ik wil weten hoe ik sta tegenover de top 3 van de wereld. Ik wil mijn eigen waarde kunnen inschatten, ik wil weten of ik na 16, 17 jaar een supergoede boksster ben."



"Ik wil mijn carrière ook op een mooi punt eindigen", blikt Derieuw al wat verder.



De Olympische Spelen in 2024 in Parijs zijn geen must.



Wel hoopt Derieuw, die ook voor de burgemeester van Kuurne werkt, na haar carrière in het boksen te blijven. Daar haalt ze haar geluk uit. "Ik doe het niet voor het geld, de roem of weet ik veel."



"Ik ben beginnen te boksen en mij aan het ontplooien vanuit een passie. Ik vind het heel belangrijk dat mensen een passie vinden in het leven en hun beste zelf worden, waarbij ze zichzelf telkens overstijgen."