Maaseik laat meteen puntje liggen in opener, Aalst is te sterk voor vicekampioen Menen

Geen vlekkeloze voorbereiding op het seizoen voor Maaseik, want na de hartproblemen voor jonge libero Martin Perin moest op de valreep vanuit Nederland een medische joker gehaald worden, Steven Ottevanger.



In de eerste set liep het desondanks van een leien dakje, maar Gent liet in de beker vorig jaar al zien niet zomaar over zich te laten lopen. Pas in de vijfde set liep de tank van de bezoekers leeg.



Andere opmerkelijke uitslag op de openingsspeeldag zagen we in Aalst, waar de plaatselijke favoriet vicekampioen Menen met de neus op de feiten drukte.



Morgen begint ook kampioen Roeselare aan zijn competitie, met een uitje naar Guibertin.