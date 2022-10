De Super Sunday van Sporza! Mis niets van deze sportzotte zondag

Super Sunday wordt al snel eens in de mond genomen in het voetbal. Toch is de dagplanning vandaag die term meer dan waardig. In Spanje staat El Clasico op het programma. En jawel, eindelijk nog eens met inzit. Volg de wedstrijd bij ons op de voet vanaf 16.15 uur met tekstupdates en een verslag. Dichter bij huis staat ook Liverpool-Manchester City op het programma. Met iets minder inzet, maar ongetwijfeld met minstens evenveel spektakel. Zo verblijde Pep Guardiola de neutrale supporter vandaag al met het nieuws dat Haaland - na een korte rustpauze - opnieuw topfit is. Volg ook die partij bij ons vanaf 17.30 uur. Voor de liefhebbers van het Belgische voetbal, wachten er ook in de Jupiler Pro League enkele mooie wedstrijden. Op Radio 1 en op onze website/app houden we u op de hoogte van alle JPL-wedstrijden doorheen de dag. Een overzicht. 13.30 uur: Standard-Antwerp

16 uur: AA Gent-KV Mechelen

18.30 uur: Anderlecht-Club Brugge

21 uur: KV Oostende-Union



Livestreams WK baanwielrennen en EK-kwalificatie handbal

Nog niet dolgedraaid van het WK baanwielrennen? Gelukkig. Op de slotdag in Saint-Quentin-en-Yvelines verschijnen er nog heel wat Belgen op de piste. Wij volgen de prestaties van Lotte Kopecky en co met een liveblog. Vanaf 15 uur kunt u kijken met livestream of op Één. Belgen op het programma: Afvalling (m): Jules Hesters (vanaf 12 uur)



Keirin (v): Nicky Degrendele (vanaf 12.08 uur)



Ploegkoers (m): Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche (vanaf 14.31 uur)

Puntenkoers (v): Lotte Kopecky (vanaf 13.30 uur)

handbal, voorziet Sporza livebeelden. Vanaf 13.30 uur is de wedstrijd van de Ook voor de EK-kwalificatiewedstrijd van onze Belgen in het, voorziet Sporza livebeelden. Vanaf 13.30 uur is de wedstrijd van de Red Wolves tegen Kroatië live te bekijken via een livestream of op Één.

Wat nog? Veldrijden in de VS, hockey en Sportweekend

Na de uitzending van het baanwielrenner is er op Één ook nog een samenvatting van de Hockey-wedstrijd Racing-Gantoise te zien. Geen reden om voor 17 uur weg te zappen, dus. Er is dus wielrennen op de piste, maar ook in de modder. Later op de avond vertrekken de crossers voor hun Wereldbeker in Fayetteville. De vrouwen beginnen aan hun Amerikaans avontuur om 19.30 uur, de mannen schieten anderhalf uur later uit de startblokken. Hebt u iets gemist van een van de vele spraakmakende sportaffiches? Kijk dan vanaf 19.20 uur naar Sportweekend voor een overzicht.