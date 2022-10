Waar ligt grens voor jonge Belgische achtervolgingsploeg? "Er zit nog veel progressie op"

Het kwartet Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Tuur Dens en Thibaut Bernard legde de 4 kilometer gisteren af in 3'52"480. Daarmee waren de piepjonge Belgen bijna 3 seconden sneller dan hun toptijd die ze eerder dit jaar reden op het EK voor beloften. "Het is ongelooflijk. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zo snel gereden heb", reageerde Thibaut Bernard, met zijn 19 lentes de jongste van het Belgische kwartet. "We hebben een perfecte koers gereden. Ik besef nog niet wat het betekent om bij de beste 8 van de wereld te horen. Dat is echt zot."

Het gevoel op de fiets was meteen goed, vertelde Tuur Dens na afloop. "We kregen de rondetijden ook direct mee. Die waren op voorhand afgesproken en we hebben ons daar perfect aan kunnen houden", aldus Dens (22). Onder de nieuwe bondscoach, de Nieuw-Zeelander Tim Carswell, gaat het in rasse schreden vooruit met de Belgische achtervolgingsploeg. "Samen met Tim hebben we hard gewerkt. We willen hier tonen dat wij dit ook kunnen", vertelt de 20-jarige Gianluca Pollefliet. "Onze voorbereiding was ook perfect. We zijn zo vroeg mogelijk naar hier gekomen, zodat we nog konden wennen en dat piste en ook nog tijd hadden voor een dagje rust. Dat heeft geloond."

"Er zit nog veel progressie op"

Met een gemiddelde leeftijd van nauwelijks 20 jaar oogt de toekomst mooi voor de Belgen. "Ik denk dat er nog veel rek op zit", meent Noah Vandenbranden. "Tuur is met zijn 22 de oudste, Gianluca en ik zijn 20 en Thibaut is nog maar 19." "We zijn hier de jongste ploeg aan de start. Een jaar geleden waren we nog 10 seconden trager. Nu trainen we 6 maanden met Tim Carswell en hebben we al deze progressie gemaakt. Dat is ongelooflijk." "We rijden ook nog met redelijke oude fietsen. Ook daar zit er dus nog veel progressie op. Wat we hier al neergezet hebben, is mooier dan op het EK voor beloften. Het is een mooie stap richting toekomst."

We zijn zo vaak samen en zien zoveel samen af, dat schept onvermijdelijk een band. Tuur Dens