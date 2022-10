Limburg United blijft ongeslagen na zege tegen Antwerp Giants

clock 23:06

23 uur 06. Eerste nederlaag voor Antwerp, derde zege voor Limburg. Limburg United heeft vrijdag een 80-66-zege geboekt tegen de Antwerp Giants op de derde speeldag in de BNXT League. Bij de rust leidde de thuisploeg met 41-34 in sporthal Alverberg in Hasselt. Limburg United blijft met 3 op 3 aan de leiding in de Belgische stand. Bij de thuisploeg was Jonas Delalieux de topschutter met 23 punten. Verder liet hij ook nog 14 rebounds optekenen. De Antwerp Giants leden hun eerste nederlaag in twee wedstrijden. .