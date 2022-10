Colsaerts en Detry eindigen nog in elkaars buurt, Spanjaard wint in Andalusië met toernooirecord

clock 18:28

18 uur 28. Colsaerts zakt nog weg, Detry wint nog wat plaatsjes. Nicolas Colsaerts heeft de Andalucia Masters afgesloten op de 37e plaats. De Belg kon zijn prima 3e dag van gisteren niet bevestigen en had vandaag 75 slagen nodig, 4 boven par. Daarmee verloor hij nog flink wat plaatsen in de stand. Thomas Detry herstelde zich dan weer van zijn tegenvallende ronde van zaterdag. Met een rondje van 69 slagen, 2 slagen onder de par van de baan, maakte hij nog wat terrein goed. Met een score van +4 eindigde hij uiteindelijk maar op 1 slag van Colsaerts. De overwinning in Andalusië was voor de Spanjaard Adrian Otaegui, die met een score van -19 na 4 dagen een toernooirecord liet optekenen. .