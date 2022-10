UEFA-voorzitter Ceferin verdedigt deelname Wit-Rusland aan kwalificaties voor Euro 2024

Afgelopen zondag werd geloot voor die kwalificaties en Rusland werd door de invasie in Oekraïne wel uitgesloten. Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, vroeg zich vervolgens luidop af waarom Wit-Rusland wel aan de voorrondes mocht deelnemen. De Wit-Russen steunen de acties van Moskou in Oekraïne.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin gaf woensdag aan Bild aan "geen reden te zien om Wit-Rusland momenteel uit te sluiten". "Het is een beetje populistisch om nu te zeggen dat ze niet mogen meedoen. Als er zaken veranderen, zullen we uiteraard reageren. Politici moeten ons beslissingsrecht respecteren. Wij zeggen politici en overheden ook niet wat ze moeten doen."

Wit-Rusland mag voorlopig deelnemen aan UEFA-competities, maar het moet zijn thuiswedstrijden in het buitenland afwerken, zonder toeschouwers. De Wit-Russen werden bij de loting in groep I ingedeeld, met verder nog Andorra, Israël, Kosovo, Roemenië en Zwitserland. De EK-kwalificatiecampagne start in maart.