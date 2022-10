Ineos Grenadiers strikt Franse topper Pauline Ferrand-Prévot voor offroadteam

Pauline Ferrand-Prévot zal zich in Britse loondienst voorbereiden op haar grote doel de komende jaren, mountainbikegoud op de Olympische Spelen van 2024 in eigen land, in Parijs.

"Een gouden olympische medaille ontbreekt nog op mijn erelijst", zegt de Franse renster op de website van haar nieuwe team. "Dat is mijn grootste ambitie de komende twee jaar. Het wordt het grootste doel in mijn carrière."

Ferrand-Prévot pakte in haar carrière regenboogtruien op de weg, in het veld en op de mountainbike. In die laatste discipline pakte ze dit seizoen 3 wereldtitels (shorttrack, cross-country en marathon). Afgelopen weekend triomfeerde ze nog op het allereerste WK gravel.

De Française gaf ook aan deze winter weer te gaan crossen. Ze neemt op 5 november deel aan het EK in Namen en zal vervolgens toewerken naar het WK in het Nederlandse Hoogerheide (4 februari 2023).