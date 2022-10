Wordt gravel een concurrent van weg, mountainbike en/of cross? "Kalender wordt wel héél druk"

Het eerste officiële WK, in Italië, zorgde voor een boost van het gravelrijden, maar in De Tribune vraagt Hans Vandeweghe zich af of deze populariteit wel bestendigd kan worden: "In de zomer zijn er wedstrijden die nog belangrijker zijn, zoals de Tour." Ook Paul Herygers en Bram Tankink hebben een kritische blik.

Met het gravelrijden lijkt de UCI het nieuwe goud in handen te hebben. Het combineert elementen van het wegwielrennen en mountainbike, en vindt voornamelijk plaats op onverharde wegen. Maar waar passen die wedstrijden op de nu al overvolle UCI-kalender? “De meeste gravelwedstrijden zullen in de zomer plaatsvinden", vertelt fervent gravelrijder Hans Vandeweghe in de Tribune. "Maar in de zomer zijn er ook nog andere wedstrijden die nog belangrijker zijn, zoals de Tour." "Dus dat wordt dan concurrenten van elkaar? Op termijn zullen Sagan en Van der Poel bijna alles moeten meerijden om zich interessant te maken voor de verschillende fietsenmerken, maar dat is sowieso een eindig verhaal."

Ook Paul Herygers is dezelfde mening toegedaan. "Het is fijn dat de UCI in het verhaal meegaat, om het een kans te geven op de kalender. " "Maar het wordt zo ook wel druk. Als er nu nog iets anders zou bijkomen, dan rollen er koppen, want er kunnen geen wedstrijden blijven bijkomen.” Bram Tankink denkt dat de kopmannen zich vooral zullen focussen op de Tour. "Die zal je niet snel in gravelwedstrijden zien. Maar dat biedt wel kansen voor andere renners van de tweede lijn. Ze zullen wellicht vaker de switch naar het gravelcircuit maken.”

"Gravel is een sport op zich: iedereen kan het doen"