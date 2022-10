WK zeilen: Emma Plasschaert rukt op naar de leiding

clock 09:10 09 uur 10. Plasschaert naar de kop op vrijdag. Op vrijdag werden er 3 races gezeild. Emma Plasschaert, de 28-jarige titelverdedigster, werd twee keer zesde en een keer 22e. Dat laatste was haar slechte resultaat tot nu toe en valt dus weg. Zo springt onze landgenote na 7 races van de vierde naar de eerste plaats met een nettoresultaat van 34 punten. Er zijn nog 2 wedstrijddagen. De Deense Anne-Marie Rindom volgt op 3 punten van Plasschaert, de Poolse Viktoria Golebiovska telt als derde 4 punten meer, de Nederlandse Marit Bouwmeester klimt met 40 punten van de vijfde naar de vierde plaats. Eline Verstraelen, de tweede Belgiche op het Texaanse water, werd achtereenvolgens 22e, 35e en 36e. Met 138 punten zakt de beloftewereldkampioene van de 38e naar de 40e plaats. . Plasschaert naar de kop op vrijdag Op vrijdag werden er 3 races gezeild. Emma Plasschaert, de 28-jarige titelverdedigster, werd twee keer zesde en een keer 22e. Dat laatste was haar slechte resultaat tot nu toe en valt dus weg. Zo springt onze landgenote na 7 races van de vierde naar de eerste plaats met een nettoresultaat van 34 punten.



Er zijn nog 2 wedstrijddagen. De Deense Anne-Marie Rindom volgt op 3 punten van Plasschaert, de Poolse Viktoria Golebiovska telt als derde 4 punten meer, de Nederlandse Marit Bouwmeester klimt met 40 punten van de vijfde naar de vierde plaats.



Eline Verstraelen, de tweede Belgiche op het Texaanse water, werd achtereenvolgens 22e, 35e en 36e. Met 138 punten zakt de beloftewereldkampioene van de 38e naar de 40e plaats.



Op de 3e dag van het WK is Emma Plasschaert opnieuw opgerukt. In de 4e race werd onze landgenote 2e, na de Noorse Line Flem Hoest, die ook aan de leiding staat. Plasschaert schuift dankzij haar 2e stek op naar de 4e plaats in de stand. Belofte Eline Verstraelen zeilde naar de 33e plaats en prijkt in de stand op de 38e plek. Morgen starten de finals in Kemah, Texas.



Belofte Eline Verstraelen zeilde naar de 33e plaats en prijkt in de stand op de 38e plek. Morgen starten de finals in Kemah, Texas.

Emma Plasschaert heeft haar plek in de top 5 niet kunnen vasthouden op de 2e dag van het WK zeilen in Kemah (Houston). In de 3e race moest de titelverdedigster vrede nemen met een 11e plek, waardoor ze terugzakt naar de 8e plaats in de WK-tussenstand. Eline Verstraelen, wereldkampioene U21, zeilde knap naar de 2e plek in de 3e race. Het levert haar voorlopig de 33e plek op. De Nederlandse Marit Bouwmeester deelt de leiding met de Italiaanse Silvia Zennaro.



Eline Verstraelen, wereldkampioene U21, zeilde knap naar de 2e plek in de 3e race. Het levert haar voorlopig de 33e plek op.



De Nederlandse Marit Bouwmeester deelt de leiding met de Italiaanse Silvia Zennaro.



Emma Plasschaert bekleedt na de eerste twee races op het WK zeilen in de ILCA 6 (ex-Laser Radial) in het Amerikaanse Kemah (Texas) de 5e plaats. Eline Verstraelen is 44e. Titelverdedigster Plasschaert won de eerste race en werd 8e in de tweede. Met 9 punten heeft ze er 4 meer dan de Hongaarse leider Maria Erdi. Eline Verstraelen, wereldkampioene U21, zeilde naar een 17e en 29e plaats en totaliseert 46 punten.



Eline Verstraelen, wereldkampioene U21, zeilde naar een 17e en 29e plaats en totaliseert 46 punten.



