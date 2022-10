WK voetbal in Qatar: programmagids en afspraken bij Sporza

32 landenteams zullen vanaf 20 november in totaal 64 wedstrijden spelen. Voor de groepsfase werden de teams ingedeeld in 8 groepen (poules A tot H) van telkens 4 landen. Die komen tegen elkaar, de top 2 van elke groep gaat door naar de achtste finales.

In de groepsfase zijn er dus 4 wedstrijden per dag. Er zijn wedstrijden om 11 uur, 14 uur, 17 uur en 20 uur. Vanaf de 3e ronde in de groepsfase wordt er op 2 momenten gespeeld: 17 uur en 20 uur.

Kom kijken in het Sporza Wintercircus voor de matchen en Villa Sporza

De Sporza-studio komt in de centrale grote arena van het Wintercircus. In de omkaderingsprogramma’s op tv zorgen presentatoren Imke Courtois, Maarten Vangramberen en Karl Vannieuwkerke temidden van een enthousiast publiek voor duiding en analyse bij de wedstrijden. Imke Courtois doet dat bij de 11 uur-matchen (op Eén), Maarten Vangramberen neemt de wedstrijden van 14 uur (op Eén) en 17 uur (op Canvas) voor zijn rekening en Karl Vannieuwkerke de wedstrijden van 20 uur (op Eén), met aansluitend de talkshow Villa Sporza (op Eén). Ook dit jaar worden ze bijgestaan door een veelzijdige ploeg analisten met onder meer Gert Verheyen, Wesley Sonck, Steven Defour, Heleen Jaques, Arnar Vidarsson, Franky Van der Elst, Mo Messoudi, Ruud Vormer, Imke Courtois, Tomasz Radzinski, Youri Mulder en nog vele anderen. Voor het commentaar bij de wedstrijden zorgen Filip Joos, Peter Vandenbempt, Aster Nzeyimana, Eddy Demarez, Stef Wijnants, Geert Heremans en Bert Sterckx.

Op elk moment van de dag kunt u terecht op Sporza.be

Sporza.be wordt het digitale hart van de WK-verslaggeving. Op de website en in de app kunnen de fans een hele dag lang alle gebeurtenissen in Qatar op de voet volgen en krijgen ze alle nieuws over de Rode Duivels en hun tegenstanders netjes verzameld. Dankzij de livestreams en de videohoogtepunten hoeven de voetballiefhebbers geen enkele cruciale fase te missen. De voetbalexperten van Sporza brengen duiding en analyse. Uiteraard kan ook een podcast met de Sporza-commentatoren ter plaatse niet ontbreken. Om iedereen mee te laten proeven van de unieke sfeer in het Gentse Wintercircus zorgen de socialmediareporters van Sporza bovendien voor een blik achter de schermen. En om de WK-ervaring helemaal compleet te maken, lanceert Sporza de Sporza WK-pronostiek, een spannend online spel waarin de fans het kunnen opnemen tegen familie, vrienden én bekende VRT-gezichten. Daarnaast is er ook de WK-manager, waarmee de voetballiefhebbers zelf hun ultieme WK-ploeg kunnen samenstellen.

Elke dag live op de radio en de WK-special van de podcast De Tribune

Ook voor de radio-uitzendingen trekt Sporza naar het Wintercircus. Gert Geens is de vaste stem voor de omkadering bij de wedstrijden van de Rode Duivels. Niels Van Duyse, Astrid Demeure, Steffy Merlevede, David Naert en Jonathan Metdepenninghen presenteren de Sporza-uitzendingen op Radio 1. De wedstrijdcommentatoren zijn onder meer Peter Vandenbempt, Tom Boudeweel, Bert Sterckx, Geert Heremans, Floris Geerts, Glenn Martens en Nicolas De Brabander. Jonathan Metdepenninghen maakt dagelijks een speciale WK-editie van de vertrouwde podcast De Tribune. ​



Het programma van de Rode Duivels

​België zit in groep F en speelt op woensdag 23 november om 20 uur tegen Canada, op zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko en op donderdag 1 december om 16 uur tegen Kroatië. Als de Rode Duivels doorgaan naar de volgende ronde, dan spelen ze op 5 of 6 december de achtste finale. Verder durven we voorlopig nog niet vooruit te kijken. In elk geval zal België dan voorbij favorieten als Brazilië, Engeland, Frankrijk, Spanje, Argentinië, Duitsland, Portugal of Nederland moeten.