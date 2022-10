Waarom ’t aan ons is om wereldkampioen te worden in Qatar

Onklopbare Courtois wil prijzenkast voltooien

Man on a mission. Thibaut Courtois wou in 2022 de weinige gaatjes in zijn palmares opvullen. In mei bezorgde hij bijna eigenhandig Real de Champions League met een fenomenale prestatie in de finale.

Wat blijft er nog over? Een prijs met de Rode Duivels. De voorbije maanden bevestigde de doelman zijn status als absolute wereldtopper. Wees er maar zeker van dat hij straks in Qatar zijn bijnaam “El Muro” alle eer wil aandoen. Naast die tattoo van de Champions League-trofee is er bewust wat plaats vrijgehouden.