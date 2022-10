Legendarische Club-Atletico's: van Raoul Lambert tot Foeke Booy

1977-1978: Kwartfinale Europacup I

Het Club Brugge van Ernst Happel haalde het in het Olympiastadion met 2-0 van Atletico Madrid. De terugmatch in het Vicente Calderonstadion eindigde op 3-2 met scorend Club-icoon Raoul Lambert, waardoor Club doorstootte naar de halve finales.

De eerste confrontatie tussen Club Brugge en Atletico in Europees clubverband vond plaats in het seizoen 1977-1978, en ook toen was dat op het hoogste Europese toneel. In de kwartfinales van de toenmalige Europacup I stonden beide teams tegenover elkaar.

1991-1992: Kwartfinale Europacup II

De heenmatch in Spanje eindigde opnieuw in een 3-2-zege voor de Madrilenen. In de terugmatch leek het even helemaal mis te gaan voor Club toen Futre scoorde en Atletico al vroeg op 0-1 zette.

2018-2019: Groepsfase Champions League

In een veel recenter verleden lootte Club Brugge Atletico Madrid in de groepsfase van de Champions League. Tijdens het seizoen 2018-2019 bleef het bij een scoreloos gelijkspel in Jan Breydel. In het Wanda Metropolitanostadion was Club Brugge twee maanden eerder al met 3-1 onderuit gegaan.

Hoewel Club Brugge Atletico dus al twee keer wist uit te schakelen in de kwartfinales van een Europees toernooi, kreeg het in Madrid al in alle drie de confrontaties drie goals om de oren en verloor het er drie keer.

Het verleden leert ons dus dat Club vooral thuis dominant is tegen Atletico, en vice versa. Een positief signaal is wel dat Simon Mignolet dit seizoen nog geen enkele bal uit zijn netten moest vissen in de Champions League.

Als dat na woensdag nog steeds zo is, breekt Club Brugge met het verleden op verplaatsing in Madrid, en is het bovendien al zeker van Europese overwintering.

Op naar een nieuwe legendarische Club-Atletico?