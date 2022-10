Ineos bevestigt afscheid van 3 ploegleiders, onder wie Servais Knaven

Gabriel Rasch, Brett Lancaster en Servais Knaven zullen in 2023 niet meer in de ploegleidersauto's van Ineos te zien zijn. Voor Rasch en Lancaster komt er zo een einde aan respectievelijk 8 en 6 jaar in de staf van de Britse ploeg.

Servais Knaven zat zelfs al sinds 2011 bij Ineos, al komt zijn afscheid niet als een verrassing. De Nederlander lijkt op weg naar Quick-Step, dat het zonder Brian Holm en mogelijk ook Rik Van Slycke moet doen volgend jaar.

Een grote verrassing zou die overstap niet zijn. Knaven reed van 2001 tot en met 2006 voor Patrick Lefevere. In die periode won hij onder meer Parijs-Roubaix. Zijn vrouw Natascha den Ouden is dan weer eigenares van de vrouwenploeg AG Insurance-NXTG Team, waar ook Lefevere zijn schouders onder zet. Zijn dochter Britt, die voor België uitkomt, rijdt ook voor dat team.