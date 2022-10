Het knettert weer rond Kylian Mbappé en PSG: ontevreden spits wil "in januari al vertrekken"

’t Is nooit stil in Parijs. Enkele uren voor PSG - Benfica pakken meerdere media uit met het straffe nieuws dat vedette Kylian Mbappé al in januari wil vertrekken. De superster zou ontevreden zijn dat beloftes over zijn positie niet nagekomen zijn.

Een hashtag was genoeg om de tongen weer los te maken. Na het doelpuntenloze gelijkspel tegen Reims zette Kylian Mbappé het woord #Pivotgang op zijn Instagram-account.

Daarmee versterkte de Franse superster nog eens het signaal dat hij bij PSG in een systeem met twee spitsen - als een pivot - wil spelen. Zoals dat ook het geval is bij de nationale ploeg. In een vrijere rol zou Mbappé naar eigen zeggen beter tot zijn recht komen. Dat vertelde hij ook openlijk tijdens de interlandbreak: “Ik heb bij de nationale ploeg veel meer vrijheid. Olivier (Giroud, red.) is aanwezig in de grote rechthoek, ik kan de vrije ruimtes induiken en de ballen opvragen. In Parijs is het anders... Daar moet ik diep in de spits staan.” Na enkele minuten verwijderde de aanvaller het bewuste bericht alweer, maar de screenshots gingen toen al viraal.

Sleutels van de club

Het geknetter dat de hashtag veroorzaakte, vatte vandaag vuur. Want enkele grote internationale kranten kwamen plots met het bericht dat Mbappé in de winterbreak PSG al wil verlaten, wegens de grote onvrede over zijn positie. Het Franse RMC Sport kwam eerst, dan volgde het Spaanse Marca en Le Parisien en L’Equipe sprongen niet veel later op dezelfde kar. Ook transfergoeroe Fabrizio Romano bevestigde dat "de situatie op dit moment heel gespannen is en Mbappé de club zo snel mogelijk wil verlaten." Dan zal er waarschijnlijk toch iéts van waarheid in schuilen. (lees verder onder de tweet)

Het nieuws komt sowieso als een bom, want afgelopen zomer tekende Mbappé nog een monsterdeal in Parijs. Het fenomeen zette - ondanks de grote interesse van Real - zijn handtekening onder een nieuw contract tot 2025 bij PSG. Dat zou hem in totaal een recordsom van 250 miljoen euro opleveren. De algemene veronderstelling was ook dat Mbappé officieus de sportieve sleutels van de club in handen kreeg. Concreet: inspraak in de transfers en de tactische keuzes. Nu lijkt PSG-trainer Christophe Galtier toch kordater dan gedacht. Vergeet overigens niet dat er eerder al de "penaltygate" was met Neymar. Er zat de voorbije maanden dus al wat sleet op de grote liefde tussen Mbappé en PSG.

Rancuneus Real