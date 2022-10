Extra Time over de vraag: Hoe hard klopt degradatiespook al op de deur bij Zulte Waregem?

Zulte Waregem beëindigde het vorige reguliere seizoen met 32 punten na 34 matchen. Genoeg om Seraing en Beerschot achter zich te houden. Zulte Waregem won acht keer en speelde even vaak gelijk. Na 11 matchen staat de teller dit seizoen op 5 punten, na 1 zege en 2 gelijke spelen. Gert Verheyen ziet al een tijdje een half leeg glas in Waregem. "Ik heb eerder aan deze tafel al gezegd dat het er voor de laatste drie na vijf speeldagen meestal niet goed uitziet", zei hij in Extra Time. "We zijn nu 11 speeldagen ver." "Ik weet dat het in principe nog vroeg is, maar dan moet je ergens beterschap zien in het spel."

"Ik weet dat het nog vroeg is, maar je moet ergens beterschap zien in het spel." Gert Verheyen

Bij Zulte Waregem lijkt de vormcurve de andere kant op te gaan. "Ik vond ze eigenlijk nog goed tegen Seraing, Antwerp en Club Brugge in vergelijking met andere degradatiekandidaten, maar tegen Charleroi (op speeldag 5) zag ik opeens weer het Zulte Waregem van vorig seizoen", vertelde Wim De Coninck.

"Trainer Mbaye Leye doet zijn best om positief te blijven en benadrukt dat het seizoen nog lang is, maar afgelopen weekend kwamen ze op voorsprong tegen OH Leuven, dat zelf niet goed was voor rust, maar Essevee was in de tweede helft zelf dramatisch."

Defensieve pijnpunten

Ook de andere cijfers van Zulte Waregem liegen niet. Samen met Eupen en KV Kortrijk heeft Essevee momenteel de zwakste aanval van eerste klasse en het slikte met voorsprong de meeste tegengoals (25 in totaal of 2,27 per match). Wim De Coninck: "Ze krijgen veel doelpunten binnen wanneer ze al achter staan. Leye is een trainer die graag ingrijpt en snel alles of niets speelt." "Hij kan ook meer op safe spelen en dan incasseren ze minder harde cijfers." "Wat me wel opvalt is dat er vorig jaar vaak kritiek was op Ewoud Pletinckx, maar die blijkt bij Leuven nu toch goed te kunnen verdedigen. Terwijl Zulte Waregem met een hele nieuwe defensie speelt, op de doelman na, maar er is geen beterschap."

Leye is een trainer die graag ingrijpt en snel alles of niets speelt. Hij kan ook meer op safe spelen en dan incasseren ze minder harde cijfers. Wim De Coninck

Filip Joos heeft ook zitten kijken en nadenken over de defensieve problemen van de rode lantaarn. Hij haalde er de risicovolle opbouw uit. "Een bal over 20 meter recht op recht inspelen naar iemand die gedekt staat, is bij hen echt een probleem. Manchester City speelt die ballen niet." "Pep Guardiola haalt dat er uit, want het is een uitnodiging voor de tegenstander om te komen (en om om te schakelen). Als de tegenstander de bal verovert, dan liggen er 20m om te voetballen."

Arnar Vidarsson ziet nog een probleem. "Het ergste vind ik dat het spel en de reacties bij Zulte Waregem gewoon veel te traag zijn. Heeft dat te maken met dat de veer gebroken is? Dat weet ik niet." Het degradatiespook kan wel nog altijd terug in de fles, wordt het thema Zulte Waregem op een positieve noot afgesloten in Extra Time. "Als ze winnen in Kortrijk, staan ze weer tussen de mensen", zei Wim De Coninck. En ook Filip Joos schrijft Essevee nog niet af. "Je ziet heel vaak dat ploegen die je opgeeft in oktober, staan er op een bepaald moment toch weer."