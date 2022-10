Emma Plasschaert zakt naar 8e stek na 3e race op WK zeilen

clock 06:38

06 uur 38. Plasschaert zakt wat weg, Verstraelen maakt indruk. Emma Plasschaert heeft haar plek in de top 5 niet kunnen vasthouden op de 2e dag van het WK zeilen in Kemah (Houston). In de 3e race moest de titelverdedigster vrede nemen met een 11e plek, waardoor ze terugzakt naar de 8e plaats in de WK-tussenstand. Eline Verstraelen, wereldkampioene U21, zeilde knap naar de 2e plek in de 3e race. Het levert haar voorlopig de 33e plek op. De Nederlandse Marit Bouwmeester deelt de leiding met de Italiaanse Silvia Zennaro. .