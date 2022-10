WK baanwielrennen: Lotte Kopecky jaagt op dag 3 opnieuw op een medaille

Het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines is aan zijn 3e dag toe. Gisteren was een hoogdag voor België, met het goud van Lotte Kopecky in de afvalling. Vandaag rijdt Kopecky het omnium en met Fabio Van den Bossche komt er ook bij de mannen een Belg in actie. Volg alles hier straks op de voet.