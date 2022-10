WK baanwielrennen: Lotte Kopecky begint slecht aan omnium met 19e plek in scratch

clock 16:47 16 uur 47. De temporace is zo dadelijk het tweede onderdeel van het omnium bij de vrouwen. Kan Kopecky de rug rechten na haar slechte scratch? . De temporace is zo dadelijk het tweede onderdeel van het omnium bij de vrouwen. Kan Kopecky de rug rechten na haar slechte scratch?

clock 15:35 15 uur 35. Bekijk de slotronden van de scratch. Bekijk de slotronden van de scratch

clock 15:30 15 uur 30. Kwak van concurrente kost Kopecky dure punten in scratch. Het eerste nummer van het omnium is niet bepaald een succes geworden voor Lotte Kopecky. Onze landgenote ging goed mee in het slot, maar verloor in de slotronde nog heel wat plaatsen na een kwak van een Ierse concurrente. Uiteindelijk reed ze pas als 19e over de streep, een medaille halen in dit omnium wordt zo een aartsmoeilijke opdracht. De Amerikaanse Jennifer Valente, gisteren nog derde in de afvalling, won de race voor de Française Clara Copponi en de Canadese Maggie Coles-Lyster.

clock 15:04 15 uur 04. Kopecky begint met scratch aan haar omnium. Een dag na haar wereldtitel in de afvalling komt Lotte Kopecky alweer in actie. Onze landgenote gaat in het omnium op zoek naar haar tweede medaille in Saint-Quentin-en-Yvelines. De scratch is het eerste nummer van de namiddag. Begint ze meteen met een goede prestatie? Zo dadelijk mogen de vrouwen de piste op.

clock 08:34 08 uur 34. Hoe laat komen de Belgen in actie? 15.05 uur omnium (scratch) Lotte Kopecky 16.50 uur omnium (tempo race) Lotte Kopecky 18.32 uur puntenkoers Fabio Van den Bossche 19.34 uur omnium (eliminatie) Lotte Kopecky 21.01 uur omnium (puntenkoers) Lotte Kopecky . Hoe laat komen de Belgen in actie?

clock 08:33 08 uur 33. Hoe werkt de puntenkoers? Hoe werkt de puntenkoers?

clock 08:32 08 uur 32. Hoe werkt het omnium? Hoe werkt het omnium?

clock 08:31 08 uur 31. WK baanwielrennen Lotte Kopecky opent WK met GOUD op de afvalling, Tuur Dens gokt en verliest