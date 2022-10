WK baanwielrennen: Jules Hesters begint slecht aan omnium, kijk straks naar Bossuyt/Kopecky in ploegkoers

clock 16:06 16 uur 06. Hesters zakt wat weg na temporace. Jules Hesters heeft geen te beste temporace achter de rug in het omnium. Onze landgenoot kon geen enkele winstronde of punt sprokkelen en moest tevreden zijn met de 18e plaats. De overwinning was voor de slimme Japanner Iwamura, die ook de leiding overneemt in de tussenstand. Hesters telt als 17e met 20 punten al 58 punten achterstand op Iwamura. Het volgende nummer in het omnium is de afvalling, het favoriete onderdeel van Hesters. Hopelijk kan hij daarin wat plaatsen goedmaken in de tussenstand. . Hesters zakt wat weg na temporace Jules Hesters heeft geen te beste temporace achter de rug in het omnium. Onze landgenoot kon geen enkele winstronde of punt sprokkelen en moest tevreden zijn met de 18e plaats. De overwinning was voor de slimme Japanner Iwamura, die ook de leiding overneemt in de tussenstand. Hesters telt als 17e met 20 punten al 58 punten achterstand op Iwamura. Het volgende nummer in het omnium is de afvalling, het favoriete onderdeel van Hesters. Hopelijk kan hij daarin wat plaatsen goedmaken in de tussenstand.

clock 15:52 15 uur 52. Vanhove: "Iets te veel adrenaline bij de start, dat heeft me beetje genekt". Vanhove: "Iets te veel adrenaline bij de start, dat heeft me beetje genekt"

clock 15:49 15 uur 49. Bekijk Marith Vanhove in de kwalificaties van de individuele achtervolging. Bekijk Marith Vanhove in de kwalificaties van de individuele achtervolging

clock 15:35 15 uur 35. Marith Vanhove eindigt 16e in achtervolging. De 19-jarige Marith Vanhove legde in de 4e van 11 reeksen de 3 km van de individuele achtervolging af in 3'35"431, goed voor gemiddeld 50,132 km/u. Daarmee is ze 16e op 21. Ze reed tegen de Chinese Susu Wang, die 14e werd in 3'33"563. Dit was nog maar Vanhoves 4e achtervolging ooit, de eerstejaarsbelofte bleef bijna 2 seconden boven haar PR. Ze was iets te snel vertrokken. De Duitse Franziska Brausse en de Nieuw-Zeelandse Bryony Botha strijden vanavond om het goud, de eerste zette 3'18"794 neer, de tweede 3'19"378. De Duitse Mieke Kroger (3'19"947) en de Britse Josie Knight (3'20"792) kampen om het brons.



Dit was nog maar Vanhoves 4e achtervolging ooit, de eerstejaarsbelofte bleef bijna 2 seconden boven haar PR. Ze was iets te snel vertrokken.



De Duitse Franziska Brausse en de Nieuw-Zeelandse Bryony Botha strijden vanavond om het goud, de eerste zette 3'18"794 neer, de tweede 3'19"378.



De Duitse Mieke Kroger (3'19"947) en de Britse Josie Knight (3'20"792) kampen om het brons.



clock 14:37 14 uur 37. Bekijk de slotfase van de scratch in omnium met Jules Hesters. Bekijk de slotfase van de scratch in omnium met Jules Hesters

clock 13:52 13 uur 52. Hesters opent omnium als 15e op scratch. De eerste opdracht voor Jules Hesters in de omnium was de scratch, ofwel 40 rondjes (10 km) rijden en de eerste wint. De 24 deelnemers deden er 10'41" over, goed voor een gemiddelde van 56,162 km/u. De zege ging naar de Nieuw-Zeelander Aaron Gate, voor de Japanner Shunsuke Imamura en de Australiër Kelland O'Brien. Met zijn drieën hadden ze een ronde genomen op 13 renners, onder wie Hesters. Regerend wereldkampioen Ethan Hayter eindigde vierde, voor de Italiaan Elia Viviani en de Fransman Benjamin Thomas, de wereldkampioen van 2017 en 2020. Jules Hesters legde beslag op de 15e plaats. Dat levert 12 punten op voor de tussenstand. Vanaf de 17e kwam er nog minstens een ronde extra bij. Gate leidt met 40 punten.



De zege ging naar de Nieuw-Zeelander Aaron Gate, voor de Japanner Shunsuke Imamura en de Australiër Kelland O'Brien. Met zijn drieën hadden ze een ronde genomen op 13 renners, onder wie Hesters.



Regerend wereldkampioen Ethan Hayter eindigde vierde, voor de Italiaan Elia Viviani en de Fransman Benjamin Thomas, de wereldkampioen van 2017 en 2020. Jules Hesters legde beslag op de 15e plaats. Dat levert 12 punten op voor de tussenstand.



Vanaf de 17e kwam er nog minstens een ronde extra bij. Gate leidt met 40 punten.

clock 12:20 12 uur 20. Kijk vanaf 17.30 uur naar WK. Net als de voorbije dagen bieden we het avondprogramma met live beelden aan. Om 17.30 uur begint de uitzending op Canvas, om 20 uur gaan we naar het kanaal van Ketnet. Commentator met dienst is Renaat Schotte. De tv-uitzending wordt op deze pagina ook gestreamd. U kunt op deze pagina terecht voor tekstupdates over de Belgen. In de sportuitzending op Radio 1 komt Carl Berteele tussen met flitsen.



U kunt op deze pagina terecht voor tekstupdates over de Belgen. In de sportuitzending op Radio 1 komt Carl Berteele tussen met flitsen.

clock 12:15 12 uur 15. 4 Belgen op dag 4. Zaterdag is de vierde dag van het WK baan in Frankrijk. We krijgen 4 Belgen op de piste vandaag. Jules Hesters is de man in de omnium, Marith Vanhove rijdt de individuele achtervolging en Shari Bossuyt en Lotte Kopecky treden aan in de ploegkoers. Starturen: 13.17 u omnium scratch: Jules Hesters 14.18 u individuele achtervolging: Marith Vanhove 15.40 u omnium temporace: Jules Hesters 18.10 u ploegkoers: Bossuyt-Kopeckey 18.51 u omnium afvalling: Jules Hesters 19.41 u individuele achtervolging: o.v. Marith Vanhove 20.02 u omnium puntenkoers: Jules Hesters



13.17 u omnium scratch: Jules Hesters

14.18 u individuele achtervolging: Marith Vanhove

15.40 u omnium temporace: Jules Hesters

18.10 u ploegkoers: Bossuyt-Kopeckey

18.51 u omnium afvalling: Jules Hesters

19.41 u individuele achtervolging: o.v. Marith Vanhove

20.02 u omnium puntenkoers: Jules Hesters

clock 12:10 12 uur 10. Marith Vanhove. De 19-jarige Vanhove rijdt haar eerste WK bij de elite. Bij de junioren pakte ze in 2020 goud op het EK tijdrijden 500m voor duo's, in 2021 zilver in de scratch en brons op de individuele achtervolging. Op het WK junioren in 2021 was ze 2e in de scratch.

clock 12:05 12 uur 05. Jules Hesters. De 23-jarige Hesters pakte brons op het EK afvalling afgelopen zomer. Op een WK stond hij nog nooit op het podium. Als belofte won hij van 2018 tot en met 2020 3 keer goud op het EK afvalling.



Als belofte won hij van 2018 tot en met 2020 3 keer goud op het EK afvalling.

clock 12:02 12 uur 02. Shari Bossuyt. Voor de 22-jarige Bossuyt was er een bronzen WK-medaille weggelegd bij de junioren in de puntenkoers in 2018. Ze won dat jaar ook 3 keer zilver op het EK junioren (scratch, afvalling, omnium). Bij de beloften was ze vorig jaar goed voor zilver op het EK puntenkoers.



Bij de beloften was ze vorig jaar goed voor zilver op het EK puntenkoers.