WK baan: Jules Hesters opent omnium met 15e plek op scratch, Bossuyt en Kopecky om 18.10 u in ploegkoers

clock 13:52 13 uur 52. Hesters opent omnium als 15e op scratch. De eerste opdracht voor Jules Hesters in de omnium was de scratch, ofwel 40 rondjes (10 km) rijden en de eerste wint. De 24 deelnemers deden er 10'41" over, goed voor een gemiddelde van 56,162 km/u. De zege ging naar de Nieuw-Zeelander Aaron Gate, voor de Japanner Shunsuke Imamura en de Australiër Kelland O'Brien. Met zijn drieën hadden ze een ronde genomen op 13 renners, onder wie Hesters. Ethan Hayter eindigde vierde, voor de Italiaan Elia Viviani. Jules Hesters legde beslag op de 15e plaats. Vanaf de 17e kwam er nog minstens een ronde extra bij.



De zege ging naar de Nieuw-Zeelander Aaron Gate, voor de Japanner Shunsuke Imamura en de Australiër Kelland O'Brien. Met zijn drieën hadden ze een ronde genomen op 13 renners, onder wie Hesters.



Ethan Hayter eindigde vierde, voor de Italiaan Elia Viviani. Jules Hesters legde beslag op de 15e plaats.



Vanaf de 17e kwam er nog minstens een ronde extra bij.

clock 12:20 12 uur 20. Kijk vanaf 17.30 uur naar WK. Net als de voorbije dagen bieden we het avondprogramma met live beelden aan. Om 17.30 uur begint de uitzending op Canvas, om 20 uur gaan we naar het kanaal van Ketnet. Commentator met dienst is Renaat Schotte. De tv-uitzending wordt op deze pagina ook gestreamd. U kunt op deze pagina terecht voor tekstupdates over de Belgen. In de sportuitzending op Radio 1 komt Carl Berteele tussen met flitsen.



U kunt op deze pagina terecht voor tekstupdates over de Belgen. In de sportuitzending op Radio 1 komt Carl Berteele tussen met flitsen.

clock 12:15 12 uur 15. 4 Belgen op dag 4. Zaterdag is de vierde dag van het WK baan in Frankrijk. We krijgen 4 Belgen op de piste vandaag. Jules Hesters is de man in de omnium, Marith Vanhove rijdt de individuele achtervolging en Shari Bossuyt en Lotte Kopecky treden aan in de ploegkoers. Starturen:



Starturen:

13.17 u omnium scratch: Jules Hesters

14.18 u individuele achtervolging: Marith Vanhove

15.40 u omnium temporace: Jules Hesters

18.10 u ploegkoers: Bossuyt-Kopeckey

18.51 u omnium afvalling: Jules Hesters

19.41 u individuele achtervolging: o.v. Marith Vanhove

20.02 u omnium puntenkoers: Jules Hesters

clock 12:10 12 uur 10. Marith Vanhove. De 19-jarige Vanhove rijdt haar eerste WK bij de elite. Bij de junioren pakte ze in 2020 goud op het EK tijdrijden 500m voor duo's, in 2021 zilver in de scratch en brons op de individuele achtervolging. Op het WK junioren in 2021 was ze 2e in de scratch.

clock 12:05 12 uur 05. Jules Hesters. De 23-jarige Hesters pakte brons op het EK afvalling afgelopen zomer. Op een WK stond hij nog nooit op het podium. Als belofte won hij van 2018 tot en met 2020 3 keer goud op het EK afvalling.



Als belofte won hij van 2018 tot en met 2020 3 keer goud op het EK afvalling.

clock 12:02 12 uur 02. Shari Bossuyt. Voor de 22-jarige Bossuyt was er een bronzen WK-medaille weggelegd bij de junioren in de puntenkoers in 2018. Ze won dat jaar ook 3 keer zilver op het EK junioren (scratch, afvalling, omnium). Bij de beloften was ze vorig jaar goed voor zilver op het EK puntenkoers.



Bij de beloften was ze vorig jaar goed voor zilver op het EK puntenkoers.