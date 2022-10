Volg straks de eerste dag van het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines

De kwalificaties in de ploegenachtervolging bij de mannen gaan van start vanaf 15.18 uur. De Belgische mannen komen als 7e in actie. De scratch bij de vrouwen, met Katrijn De Clercq, staat op het programma om 19.56 uur.

09 uur 51. Hoe laat komen de Belgen in actie? De kwalificaties in de ploegenachtervolging bij de mannen gaan van start vanaf 15.18 uur. De Belgische mannen komen als 7e in actie. De scratch bij de vrouwen, met Katrijn De Clercq, staat op het programma om 19.56 uur. .

clock 09:42

09 uur 42. Dag 1. Op dag 1 van het WK baanwielrennen in Frankrijk komen straks de Belgische mannen in de ploegenachtervolging in actie. Bij de vrouwen is het aan Katrijn De Clercq in de scratch. We volgen de prestaties van de Belgen hier op de voet, vanaf 18.30 uur ook met livestream. .