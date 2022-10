Roglic gaat onder het mes om meer schouders uit de kom te vermijden: "Moet eindelijk hersteld worden"

Vandaag, maandag, ondergaat hij in zijn thuisland een stevige ingreep: "Het is niet niets wat er staat te gebeuren", legt Roglic uit. "Eerst zullen ze een stuk van mijn bot wegsnijden en dat zullen ze dan verplaatsen naar de plek waar mijn schouder telkens uit de kom schiet."

Het veelvoorkomende probleem

Enkel dit seizoen al schoot de schouder van Roglic twee keer uit de kom. Net in elke grote ronde waaraan hij meedeed.

Het gebeurde in de vijfde rit van de Ronde van Frankrijk bij een val, hij kon toen zelf zijn schouder terug rechtrekken. Roglic kon nog doorrijden tot de veertiende etappe, ook al veranderde het zijn status van kopman naar knecht. Na het geleverde werk voor Vingegaard, stapte Roglic uit de Tour.

Ook in de Vuelta, in de spannende tweestrijd met Remco Evenepoel, viel Roglic in de 16e rit door in de sprint het achterwiel van Wright aan te tikken. Ook dan met een ontwrichte schouder tot gevolg. Elke wielerliefhebber herinnert zich de beelden van de bebloede Roglic die op de grond zit aan de finish.