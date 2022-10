Na WK ook EK? Red Wolves openen kwalificaties tegen Nederland: "Minstens punt pakken"

Enkele maanden na hun succesvolle WK-kwalificatie kwamen de Red Wolves opnieuw samen. "Het is interessant om elkaar weer te zien, het herinnert ons eraan dat we iets buitengewoons hebben neergezet", zei bondscoach Yérime Sylla.



"Maar in de topsport moet je snel verder. De bladzijde is omgeslagen en we zijn op weg naar een derby die we moeten proberen te winnen of waarin we in ieder geval een punt moeten pakken."





Een derby in Nederland "is altijd een beetje een speciale wedstrijd", gaf de bondscoach toe. "Het is iets meer dan een eerste kwalificatiewedstrijd. Maar we moeten die context achter ons laten en proberen zo goed mogelijk te presteren met wat we hebben voorbereid. Het is voor mij fiftyfifty tegen de Nederlanders. Ik denk dat we klaar zijn."