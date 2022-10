LIVESTREAM WK piste: gaan de Belgische achtervolgers nog sneller? En wat kan De Clercq op de scratch?

clock 17:24 17 uur 24.

Belgische achtervolgingsploeg knalt naar Belgisch record in de kwalificaties op het WK.

Verpulvering Belgisch record. De Belgische achtervolgingsploeg heeft een knalprestatie geleverd in de kwalificaties. Het kwartet Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Tuur Dens en Thibaut Bernard legde de 4 kilometer af in 3'52"480. Dat is bijna 3 seconden sneller dan de toptijd die ze eerder dit jaar reden op het EK U23. Dankzij die tijd kon het Belgische kwartet zich ook in de top 8 plaatsen. Die top 8 plaatst zich voor de eerste ronde, België neemt het daarin op tegen Nieuw-Zeeland, dat de 5e tijd reed in de kwalificaties.

Hoe laat komen de Belgen in actie? De kwalificaties in de ploegenachtervolging bij de mannen gaan van start vanaf 15.18 uur. De Belgische mannen komen als 7e in actie. De scratch bij de vrouwen, met Katrijn De Clercq, staat op het programma om 19.56 uur.



De scratch bij de vrouwen, met Katrijn De Clercq, staat op het programma om 19.56 uur.

