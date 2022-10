LIVESTREAM WK baan: sterke Kopecky wordt 4e in puntenkoers, scoren de andere Belgen nog?

clock 14:16 14 uur 16. Lotte Kopecky was de sterkste vrouw in de koers. Commentaarduo Renaat Schotte en Tuur Dens. Lotte Kopecky was de sterkste vrouw in de koers Commentaarduo Renaat Schotte en Tuur Dens

clock 14:08 14 uur 08. De tol van de favorietenrol speelde Kopecky parten in deze puntenkoers. Commentator Renaat Schotte.

clock 14:03 14 uur 03. Kopecky valt net naast podium. Het einde van de puntenkoers is heel chaotisch. Kopecky ging op 2,5 ronden van het einde nog met enkele concurrentes rond, goed voor een extra bonusronde. Maar op het einde was de kop van de koers nog moeilijk te bepalen. Kopecky pakte geen punten meer in de eindsprint van dubbele punten. De Belgische eindigt zo 4e met 50 punten, het goud is voor de Britse Neah Evans (60), het zilver gaat naar de Deense Julie Leth (53), het brons naar Jennifer Valente (51). Onze man in Parijs stelde vast dat Valente te vaak in het wiel van onze landgenote bleef zitten en niet zelf reed om te winnen. . Kopecky valt net naast podium Het einde van de puntenkoers is heel chaotisch. Kopecky ging op 2,5 ronden van het einde nog met enkele concurrentes rond, goed voor een extra bonusronde.



Maar op het einde was de kop van de koers nog moeilijk te bepalen. Kopecky pakte geen punten meer in de eindsprint van dubbele punten.



De Belgische eindigt zo 4e met 50 punten, het goud is voor de Britse Neah Evans (60), het zilver gaat naar de Deense Julie Leth (53), het brons naar Jennifer Valente (51).



Onze man in Parijs stelde vast dat Valente te vaak in het wiel van onze landgenote bleef zitten en niet zelf reed om te winnen.

clock 14:02 14 uur 02. Kopecky op 4 voor slotsprint. De Deense Leth pakt de bonusronde en telt 48 punten, Evans telt 36 punten, Valente 31, Kopecky 30.

clock 14:02 14 uur 02. Iedereen kijkt naar Kopecky. Commentator Renaat Schotte.

clock 14:01 14 uur 01. Deense Leth wil ronde. Valente rijdt op het wiel van Kopecky en wil niet overnemen.

clock 13:59 13 uur 59. Kopecky op 3. Op 2 sprints van het einde telt Kopecky 30 punten, Evans heeft er 34, Valente 30. Alles is nog mogelijk.

clock 13:58 13 uur 58. Nederlandse Hengeveld doet gooi naar titel. De Nederlandse en de Deense zijn met zijn tweeën op zoek naar een extra bonusronde. Kopecky gaat er vol achteraan en pakt nog 2 punten.

clock 13:56 13 uur 56. Weer een geweldige inspanning van Kopecky. Het is van moeten, want het peloton is in 2 stukken gebroken. Commentator Renaat Schotte.

clock 13:55 13 uur 55. Kopecky pakt een ronde samen met 6 anderen.

clock 13:54 13 uur 54. Bonusronde voor Kopecky is feit. Er zijn 7 rensters met een bonusronde. Kopecky is 3e met 28 punten. Evans telt 34 punten, Valente 30. . Bonusronde voor Kopecky is feit Er zijn 7 rensters met een bonusronde. Kopecky is 3e met 28 punten. Evans telt 34 punten, Valente 30.

clock 13:52 13 uur 52. Kopecky rijdt gat toe. De Deense Julie Leth heeft een ronde beet, Kopecky was wakker en trok met een mooi groepje mee achter Leth. Zij gaan normaal straks ook de ronde pakken. Kopecky wint ondertussen sprint 5 en doet met 8 punten volop mee voor de medailles.



Kopecky wint ondertussen sprint 5 en doet met 8 punten volop mee voor de medailles.

clock 13:50 13 uur 50. Kopecky zit te ver bij de 5e sprint, ze gaat dezelfde tactiek als gisteren bij de ploegkoers toepassen: gaan voor die ronde. Commentator Renaat Schotte.

clock 13:50 13 uur 50.

clock 13:43 13 uur 43. Kopecky uit top 3. We zijn 2 sprints verder en Kopecky heeft 2 keer niet gescoord. Op kop gaat de Britse Neah Evans met 11 punten, gevolgd door de Canadese Maggie Coles-Lyster (8), de Amerikaanse Jennifer Valente (7) en de Italiaanse Silvia Zanardi (4). Daarachter zitten 4 vrouwen met 3 punten, onder wie Kopecky.



Op kop gaat de Britse Neah Evans met 11 punten, gevolgd door de Canadese Maggie Coles-Lyster (8), de Amerikaanse Jennifer Valente (7) en de Italiaanse Silvia Zanardi (4). Daarachter zitten 4 vrouwen met 3 punten, onder wie Kopecky.

clock 13:41 13 uur 41. Kopecky sprokkelt punten. Bij de eerste sprint pakte Kopecky 1 punt, bij de tweede 2 punten. Er blijven nog 8 sprints en 75 ronden af te werken. Ze is voorlopig 3e achter de Amerikaanse leidster Valente.

clock 13:39 13 uur 39. Kopecky heeft niet goed geslapen. Onze commentator heeft ter plekke opgevangen dat Lotte Kopecky geen te goede nacht heeft gehad. Het is afwachten wat dat wordt.

clock 13:32 13 uur 32. Livestream loopt. De puntenkoers is op weg geschoten. Kijk hierboven in de livestream.

clock 13:23 13 uur 23. Verlengt Kopecky titel op puntenkoers? Lotte Kopecky komt om 13.30 uur een laatste keer in actie op dit WK, waar ze al 2 titels pakte op de afvalling en de ploegkoers (met Shari Bossuyt). In de puntenkoers is ze ook kanshebber, ze verdedigt immers haar wereldtitel van vorig jaar. De puntenkoers gaat over 100 ronden (25 km) met 10 sprints. Kopecky is een van de 24 deelneemsters.



In de puntenkoers is ze ook kanshebber, ze verdedigt immers haar wereldtitel van vorig jaar.



De puntenkoers gaat over 100 ronden (25 km) met 10 sprints. Kopecky is een van de 24 deelneemsters.