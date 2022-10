LIVESTREAM: Van Den Bossche verovert BRONS in puntenkoers, Kopecky blaast omnium nieuw leven in

clock 21:28 21 uur 28. Kopecky probeert het enkele keren, maar voorlopig raakt ze geen tweede keer weg. De tijd tikt weg, wanneer kiest ze opnieuw haar moment? . Kopecky probeert het enkele keren, maar voorlopig raakt ze geen tweede keer weg. De tijd tikt weg, wanneer kiest ze opnieuw haar moment?

clock 21:20 21 uur 20. Kopecky pakt bonusronde! Lotte Kopecky beseft dat ze ridder of mis moet spelen, wil ze nog iets bereiken in dit omnium. Ze gaat er al snel vandoor en verrassend genoeg springt niemand mee met onze landgenote. Ze stoomt door naar de eerste bonusronde van deze puntenkoers. Ze zal er nog eentje moeten pakken, wil ze nog een medaille veroveren, maar er is nog veel tijd.

clock 21:10 21 uur 10. Het is aan Lotte Kopecky in het afsluitende nummer van het omnium. Enkel met een geweldige puntenkoers kan onze landgenote nog kans maken op een medaille.

clock 20:57 20 uur 57. Ganna verbluft met wereldrecord! Filippo Ganna heeft zijn favorietenrol op de individuele achtervolging in de verf gezet met een fantastisch wereldrecord. De Italiaanse sneltrein klopte zijn landgenoot Jonathan Milan in de finale en reed de vier kilometer in een recordttijd van 3'59"636. Daarmee doet hij drie tienden beter dan de 3'59"930 van de Amerikaan Ashton Lambie in 2021, op een hooglandbaan in Mexico nota bene.

clock 20:30 20 uur 30. Hoogland heerst op kilometer. Jeffrey Hoogland heeft zijn dominantie op de korte nummers in de verf gezet met goud op de kilometer. De Nederlander was anderhalve seconden sneller dan de Franse thuisfavoriet Landerneau. Even leek Hoogland zelfs op weg om het wereldrecord op een laaglandbaan te gaan verbeteren, maar hij bleef uiteindelijk net boven de magische 58 seconden-grens.

clock 20:01 20 uur 01. De uitzending op Canvas is afgelopen, maar op het kanaal van Ketnet gaat het wielerspektakel gewoon verder. Wie via onze livestream het WK volgt, moet zijn stream even refreshen. . De uitzending op Canvas is afgelopen, maar op het kanaal van Ketnet gaat het wielerspektakel gewoon verder. Wie via onze livestream het WK volgt, moet zijn stream even refreshen.

clock 19:55 19 uur 55. Kopecky derde in de afvalling. Als kersverse wereldkampioene op de afvalling is Lotte Kopecky derde geworden op het nummer in de omnium. Daarmee blaast ze haar "meerkamp" nieuw leven in, al zal ze nog steeds een fenomenale puntenkoers uit haar benen moeten schudden om kans te maken op een medaille.

clock 19:49 19 uur 49. Kopecky zit attent vooraan, terwijl de mindere goden een voor een afvallen. Nog tien rensters in koers, waar strandt Kopecky? . Kopecky zit attent vooraan, terwijl de mindere goden een voor een afvallen. Nog tien rensters in koers, waar strandt Kopecky?

clock 19:36 19 uur 36. Ondertussen is het weer tijd voor Lotte Kopecky. Onze landgenote staat na twee onderdelen slechts 14e in het omnium. Met de afvalling is het nu wel tijd voor een van haar beste onderdelen, meer bepaald het onderdeel waar ze gisteren wereldkampioene werd.

clock 19:21 19 uur 21. Van Den Bossche pakt brons! Na een razendspannend slot heeft Fabio Van Den Bossche brons veroverd in de puntenkoers! In de slotsprint werd hij derde, voldoende voor een medaille. Roger Kluge verovert nog zilver, Youri Havik is wereldkampioen.

clock 19:18 19 uur 18. Van Den Bossche beseft dat brons wellicht het hoogst haalbare is en nestelt zich in het wiel van de Brit Perrett. Als hij hem voor blijft, heeft hij een medaille. . Van Den Bossche beseft dat brons wellicht het hoogst haalbare is en nestelt zich in het wiel van de Brit Perrett. Als hij hem voor blijft, heeft hij een medaille.

clock 19:13 19 uur 13. In een chaotische fase neemt Havik opnieuw een ronde, samen met een heel pakketje renners. De Nederlander lijkt op weg naar goud, Van Den Bossche staat voorlopig derde, maar er liggen nog kapers op de kust.

clock 19:10 19 uur 10. Van Den Bossche gaat opnieuw rond! Het podiumkomt dichtbij voor Van Den Bossche, die opnieuw een bonusronde pakt, samen met concurrenten Havik, Perrett en de Australiër Strong. Van Den Bossche leidt met 58 punten, Perrett is vierde met 52 punten. Nog 35 ronden.

clock 19:08 19 uur 08. Als Van Den Bossche in deze fase van de wedstrijd nog zulke reacties in huis heeft, dan betekent dat veel goeds. Renaat Schotte. Als Van Den Bossche in deze fase van de wedstrijd nog zulke reacties in huis heeft, dan betekent dat veel goeds. Renaat Schotte

clock 19:03 19 uur 03. Van Den Bossche blijft meebikkelen om de wereldtitel. Met een link manoeuvre kan hij als enige van de favorieten wegsluipen en relatief economisch vijf punten pakken. Zo staat hij met 35 punten voorlopig aan kop. Nog 57 ronden.

clock 18:52 18 uur 52. Van Den Bossche pakt ronde! Na een lang uitgesponnen inspanning heeft Fabio Van Den Bossche een bonusronde te pakken. Samen met een Zweed koos hij het hazenpad en sloot hij aan bij de ontsnapte Amerikaan Koontz. Uiteindelijk kwamen ook nog de Nederlander Havik en de Brit Perrett aansluiten. De Zweed raakte net niet rond, de rest wel. Gaat het tussen de vier om de medailles?

clock 18:39 18 uur 39. De renners zijn onderweg in de puntenkoers. De Pool Pszczolarski is de eerste die probeert een bonusronde te nemen. Dat lukt niet meteen, al rijgt hij bij de tweede sprint wel evenveel punten binnen als het aantal medeklinkers waarmee zijn welluidende naam begint: vijf dus.

clock 18:33 18 uur 33. Wat doet Van Den Bossche in puntenkoers? Fabio Van Den Bossche staat klaar op de piste in Saint-Quentin. Onze jonge landgenoot, nog maar net 22 geworden, is een van de kanshebbers op een medaille. Dat weet ook de Franse regisseur, die Van Den Bossche uitgebreid in beeld neemt. Kan hij voor een nieuwe Belgische medaille op dit WK zorgen?