LIVESTREAM: De Vylder en Van den Bossche bezorgen België BRONS, nu Jules Hesters in afvalling

We zitten op het puntje van onze stoel voor de afvallingskoers bij de mannen, want met Jules Hesters heeft België opnieuw een kandidaat voor de medailles. Afgelopen zomer won de 23-jarige Belg brons op het EK in deze discipline. Kan hij ook op mondiaal niveau voor eremetaal gaan? We zullen het zo meteen weten.

15 uur 30. Belgen pakken knap brons. In een zinderende ontknoping snellen de jonge Belgen naar de bronzen medaille. Lindsay De Vylder spurt naar de 2e plaats achter de Britten. Frankrijk is de verdiende en oppermachtige wereldkampioen met 65 punten, Groot-Brittannië heeft zilver met 47 punten, België is derde met 43 punten. De twee jonge Belgen zijn door het dolle heen. Voor Van den Bossche is het het tweede brons van dit WK, hij was al derde in de puntenkoers. Voor De Vylder is het de eerste WK-plak. .