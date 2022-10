Kris Wauters: "FIA stond dit weekend voor Federation Internationale des Amateurs"

Federation Internationale des Amateurs

In dat nieuwe reglement staat dat het aantal punten dat wordt uitgedeeld, bepaald wordt door het aantal rondes dat is gereden: 0-25 procent van de rondes, 25-50 procent, 50-75 procent of meer dan 75 procent. Pas vanaf 75 procent van de rondes of meer worden alle punten uitgedeeld.

"Na de trieste vertoning in een uitgeregende editie van Spa-Francorchamps vorig jaar, waar twee rondjes achter de safety car zijn gereden om toch maar officieel een race te hebben en punten te kunnen uitdelen, is er een nieuw reglement van kracht geworden", legt Kris Wauters nog eens uit.

Het duurde wel een hele tijd voor hij dat zondag zelf wist. Dat had te maken met een tijdstraf voor concurrent Charles Leclerc die pas na de finish werd uitgedeeld en met een regel die niemand tot dan kende.

Eerst niet, dan wel, dan weer niet, maar uiteindelijk toch wel. Max Verstappen is op zijn 25e voor de tweede keer in zijn leven wereldkampioen Formule 1.

Max Verstappen werd op deze manier alle emoties afgenomen, die bij een wereldtitel horen als je over de finish rijdt.

"Maar niemand in de hele wereld wist dat! Niet de rijders, niet de teams, niet de commentatoren. Helemaal belachelijk", aldus commentator Kris Wauters.

"Pas achteraf blijkt in het reglement te staan dat die alternatieve punten enkel worden toegekend als de race wordt afgebroken (door bijvoorbeeld het weer of een ongeval) en de race niet kan herstarten ."

"In Japan is er 1 ronde meer gereden dan de helft van de rondes, dus ging iedereen ervan uit dat de helft van de punten zou worden uitgedeeld en Max Verstappen 1 punt tekort zou komen voor de wereldtitel."

Hoorzitting voor Red Bull over budgetplafond

Ook in een andere zaak maakte de FIA de afgelopen dagen geen goede beurt. Het team van Max Verstappen, Red Bull, was nog niet uitgevierd toen de rest van de Formule 1-wereld al lang een uitspraak verwachtte over het onderzoek naar een eventuele overschrijding van het budgetplafond door Red Bull vorig jaar.

"De FIA ging eigenlijk voor het weekend al een uitspraak doen over hun onderzoek, maar ik denk dat ze niet wilden dat die uitspraak in de weg zou staan van een eventuele wereldtitel van Verstappen", vertelt Kris Wauters.

Niet alleen bleef een teken van leven erg lang uit, de mededeling dat het gaat om een "kleine overschrijding van de uitgaven" door Red Bull, biedt weinig antwoorden.

Het team zal op een hoorzitting moeten verschijnen, waarna een eventuele straf kan worden uitgesproken. Niemand die weet wanneer die hoorzitting zal zijn.

"Ik sluit niet uit dat de FIA ook in deze zaak een aantal dingen met de mantel der liefde bedekt heeft. Of beter met de mantel van het huidige succes van Formule 1. Ze willen de populariteit van de sport momenteel niet in gevaar brengen."

"Als er fouten zijn gemaakt, moeten er uiteraard straffen worden uitgesproken."

"Er zijn verschillende sancties mogelijk, maar nu we weten dat het officieel om een kleine overschrijding gaat, zal het misschien blijven bij een boete of aftrek van punten in het klassement bij de constructeurs."