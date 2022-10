Jonge wielerfanaat zamelt met eigen "Ronde van Vlaanderen" enorm bedrag in voor Kom op tegen Kanker

Thijs Mertens toonde met trots op zijn Strava hoe hij een heroïsche fietstocht rond Vlaanderen had afgewerkt. Daar had de jonge student een goede reden voor: geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker.

Thijs deelde zijn 36 uur durende fietstocht op zijn Instagram. Vrienden, familie en sympathisanten bleven zo op de hoogte van zijn situatie.

De wielerfanaat was dolgelukkig bij zijn aankomst na enkele frisse nachten op het zadel. Op een reactie na zijn tocht was het dan ook even wachten: "Omdat ik te moe was, heb ik geen updates meer kunnen geven in het slot van mijn avontuur."

"Ik heb in de laatste 250 kilometer enorm veel steun gekregen van mijn vriend, Matthijs, die me motiveerde om mijn tocht af te maken ondanks de onhoudbare kniepijn. Mijn knieën zijn helemaal kapot, maar ik ben blij dat ik mijn tocht kon afronden."

De actie van Thijs loont. Hij zamelde al meer dan 6.000 euro in voor het goede doel.