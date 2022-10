Hoboken Pioneers voor derde keer op rij Belgisch kampioen baseball

De vierde wedstrijd van de best-of-five series bleek doorslaggevend. De Pioneers wonnen op verplaatsing in Deurne met 25-10 en brachten zo de stand op 3-1.

In perfecte weersomstandigheden voor baseball, met een zonnetje en een stevige wind uit de juiste richting, maakten de Hoboken Pioneers hun favorietenrol zondag waar. Na een verrassende nederlaag in de derde wedstrijd tegen de Deurne Spartans sloegen de Pioneers overtuigend terug in de daaropvolgende wedstrijd.



De Pioneers haalden na de titel in 2020 (na een onvolledig seizoen door corona) en 2021 hun derde landstitel op een rij binnen. De pioniers van het team, Kenny Van Den Branden en Thomas De Wolf, voerden zo een laatste kabinetstukje op voor ze afscheid nemen van hun actieve baseballcarrière.



Uit handen van de Antwerpse schepen van Sport Peter Wouters en de voorzitter van de KBBSF René Laforce kregen de kampioenen hun medailles en de beker. De Hoboken Pioneers verzekerden zich daarnaast ook voor het tweede jaar op een rij van Europees baseball.



Afgelopen jaar eindigden de Pioneers tweede in de Europese Confederation Cup. Het valt nog af te wachten of volgend jaar ook zo'n succesverhaal wordt zonder Van Den Branden en De Wolf, twee grootmachten van het Belgische baseball.