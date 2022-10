Geen verrassingen in Belgische voorselectie voor Billie Jean King Cup

Een maand voor de Billie Jean King Cup van start gaat in het Schotse Glasgow, heeft kapitein Johan Van Herck maandag zijn voorselectie bekendgemaakt. De vijf hoogst genoteerde Belgische speelsters op de WTA-ranking die beschikbaar zijn, kregen een uitnodiging in de bus.



Elise Mertens (WTA 36), Alison Van Uytvanck (WTA 53), Maryna Zanevska (WTA 84), Ysaline Bonaventure (WTA 126) en Kirsten Flipkens (WTA 203) zijn de voorlopig geselecteerde namen.



De selectie kan dus nog veranderen, volgens Van Herck: "Deze vijf speelsters staan momenteel het hoogst gerangschikt op de WTA-enkelranking, maar we mogen tot de start van de Finals nog 3 wissels doorvoeren."



"Greet Minnen is spijtig genoeg niet beschikbaar wegens een blessure. We hebben uiteraard nog andere speelsters met heel wat BJK Cup-ervaring en kwaliteiten die we indien nodig kunnen uitspelen", aldus Van Herck over mogelijke wissels.