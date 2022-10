Beerschot gaat in overleg met fans: "Geen plaats voor racisme en discriminatie"

Beerschot heeft in een open brief de racistische gezangen van de eigen fans op bezoek bij RWDM streng veroordeeld: "Het schaadt niet enkel het imago van de club, het zorgt ook voor verdeling tussen spelers en supporters", luidt het. Beerschot zal in de komende weken in overleg gaan met de supporters in de hoop om de drieste spreekkoren uit hun voetbal te verbannen.