Atletico maakt einde aan saga en neemt Griezmann definitief over van Barcelona

De 31-jarige Griezmann kende zijn beste jaren tussen 2014 en 2019 bij Atletico. In 2019 volgde een transfer van meer dan 100 miljoen euro richting Barcelona, maar daar kon de spits geen potten breken.

Twee jaar later gooide Atletico hem een reddingsboei toe met een huurovereenkomst. Maar echt bevrijdend werkte het niet: in de clausule was opgenomen dat de Madrilenen Griezmann definitief moesten overnemen voor 40 miljoen euro als de Fransman 45 minuten zou spelen in minstens de helft van de wedstrijden tijdens zijn verhuurperiode over twee seizoenen.

Aangezien hij vorig seizoen vaak speelde en Atlético niet van plan was nog de volle pot te betalen, zat hij dit seizoen vaker op de bank dan hem lief was. Coach Diego Simeone haalde hem vaak pas op het uur van de bank, waardoor het aantal gespeelde minuten drastisch daalde.

Zo verscheen Griezmann dit seizoen slechts twee keer aan de aftrap: in de Madrileense stadsderby tegen landskampioen Real en in het Champions League-duel op bezoek bij Club Brugge, dat met 2-0 verloren werd.



Aan die absurde situatie voor de Fransman komt nu een einde en zo krijgt Griezmann weer de kans zijn statistieken bij de club van zijn hart op te smukken, anderhalve maand voor de start van het WK in Qatar. In 304 wedstrijden voor de Atléti scoorde hij 144 doelpunten en was hij goed voor 59 assists.